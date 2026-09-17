Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ακολούθησε μέρος της προπόνησης του Ολυμπιακού ενόψει του Super Cup της Euroleague

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την πρώτη του προπόνηση στο Άμπου Ντάμπι για το Super Cup της Euroleague και τον ημιτελικό με τη Φενερμπαχτσέ (18/09/26, 17:00) με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να ακολουθεί μέρος της.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έχει ταλαιπωρηθεί από τενοντίτιδα και αγωνίστηκε μόλις για δύο λεπτά στο φιλικό με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, όμως πλέον φαίνεται πως την κατάλληλη στιγμή ξεπερνάει το πρόβλημά του ενόψει της έναρξης της σεζόν του Ολυμπιακού. Μένει να φανεί αν θα καταφέρει να βρεθεί στον ημιτελικό με τους Τούρκους και να ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών της ελληνικής ομάδας.

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Από την ερυθρόλευκη προπόνηση απουσίασε ο Γιαν Μοντέρο που είχε πρόβλημα με τη βίζα του και θα φτάσει σήμερα στο Άμπου Ντάμπι.