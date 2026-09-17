Αθλητικά

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ακολούθησε μέρος της προπόνησης του Ολυμπιακού ενόψει του Super Cup της Euroleague

Ο Σέρβος ψηλός έδωσε αισιοδοξία στους ανθρώπους του Ολυμπιακού για συμμετοχή στον ημιτελικό του τουρνουά
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στην προπόνηση του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την πρώτη του προπόνηση στο Άμπου Ντάμπι για το Super Cup της Euroleague και τον ημιτελικό με τη Φενερμπαχτσέ (18/09/26, 17:00) με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να ακολουθεί μέρος της.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έχει ταλαιπωρηθεί από τενοντίτιδα και αγωνίστηκε μόλις για δύο λεπτά στο φιλικό με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, όμως πλέον φαίνεται πως την κατάλληλη στιγμή ξεπερνάει το πρόβλημά του ενόψει της έναρξης της σεζόν του Ολυμπιακού. Μένει να φανεί αν θα καταφέρει να βρεθεί στον ημιτελικό με τους Τούρκους και να ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών της ελληνικής ομάδας.

Από την ερυθρόλευκη προπόνηση απουσίασε ο Γιαν Μοντέρο που είχε πρόβλημα με τη βίζα του και θα φτάσει σήμερα στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Εβάν Φουρνιέ στην προπόνηση στην «Etihad Arena»/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Οι παίκτες του Ολυμπιακού στην πρώτη προπόνηση στο Άμπου Ντάμπι/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Το κλίμα στην πρώτη προπόνηση στο Άμπου Ντάμπι ήταν ευχάριστο για τους παίκτες του Ολυμπιακού, που στοχεύουν να ξεκινήσουν τη σεζόν με τίτλο για να γράψουν ιστορία και να γίνουν η πρώτη ομάδα που θα κατακτήσει τη νεοσύστατη διοργάνωση της Euroleague.

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