Ολυμπιακός: Ο Μοντέρο αντιμετώπισε πρόβλημα με τη βίζα του και ταξίδεψε σε δεύτερο χρόνο για το Άμπου Ντάμπι

Η αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης (16/09/26) στο Άμπου Ντάμπι για το Super Cup της Euroleague, χωρίς όμως τον Γιαν Μοντέρο που αντιμετώπισε πρόβλημα με τη βίζα του.

Ο Μοντέρο δεν ακολούθησε την αποστολή του Ολυμπιακού στο Άμπου Ντάμπι και ταξίδεψε σήμερα (17/09/26) μόνος του για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να δώσει το παρών στη νεοσύστατη διοργάνωση της Euroleague.

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Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό το γραφειοκρατικό πρόβλημα διευθετήθηκε άμεσα και θα έχει στη διάθεσή του τον νεαρό γκαρντ, που έλαμψε πέρυσι στη Euroleague με τη Βαλένθια. Το πρόβλημα που προέκυψε τον ανάγκασε να χάσει την πρώτη ερυθρόλευκη προπόνηση στο Άμπου Ντάμπι.

Το πρόγραμμα του EuroLeague Super Cup

18 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (17:00)

Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00)

19 Σεπτεμβρίου