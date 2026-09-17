Super Cup: Στο Περιστέρι χωρίς κόσμο θα διεξαχθεί η διοργάνωση – Ομόφωνη η απόφαση των ομάδων

Η ξαφνική αλλαγή της έδρας του Super Cup, λόγω των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο, προκάλεσε αναταραχή την Τετάρτη (16/09/26), όμως το πρόβλημα με την πόλη που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση λύθηκε με τις ομάδες να αποφασίζουν ομόφωνα να γίνει στο Περιστέρι. Το Final 4 του τουρνουά θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων για λόγους ασφαλείας.

Στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» και όχι στη Sunel Arena θα φιλοξενηθεί το φετινό Super Cup, όπου θα λάβουν μέρος οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Οι ομάδες είχαν κοινή άποψη και το γήπεδο του Περιστερίου θα αναλάβει τη διοργάνωση του τουρνουά.

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Η απουσία των οπαδών δεδομένα χαλάει τη γιορτή που θα ήθελε η ΕΟΚ να ανοίξει την μπασκετική σεζόν, όμως οι ομάδες θα παλέψουν για τον τίτλο, ακόμα και χωρίς την στήριξη των φιλάθλων τους. Πιθανότατα θα δοθούν προσκλήσεις σε σχολεία για να βρεθούν μαθητές στις εξέδρες του γηπέδου.

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με την ΑΕΚ στον ημιτελικό της διοργάνωσης, ενώ ο φιναλίστ της GBL, Παναθηναϊκός, θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

Το πρόγραμμα του Super Cup

Ημιτελικοί

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Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (26/09/26)

Ολυμπιακός – ΑΕΚ (26/09/26)

Μικρός τελικός (27/09/26)

Τελικός (27/09/26)