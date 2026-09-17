Στην ΑΕΚ ο Τομά Ερτέλ: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του με το «Ανήκω σε μένα» του Γιώργου Μαζωνάκη

Η ΑΕΚ έδωσε τα χέρια με τον Τομά Ερτέλ με τον Γάλλο γκαρντ να κάνει ανάρτηση στο instagram με τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη και συγκεκριμένα το «Ανήκω σε μένα».

Ο Τομά Ερτέλ δεν κρατιόταν μετά την επίτευξη της συμφωνίας με την ΑΕΚ και επέλεξε να το κάνει με ένα τραγούδι του αδικοχαμένου Γιώργου Μαζωνάκη σε κιτρινόμαυρο φόντο, γράφοντας «μία ωραία μέρα» στα ελληνικά και την ημερομηνία ίδρυσης της Ένωσης.

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Ο Γάλλος γκαρντ στα μέσα της περασμένης σεζόν βρέθηκε στη Βιλερμπάν με την οποία σε 25 ματς είχε κατά μέσο όρο 9.2 πόντους και 5.4 ασίστ στη Euroleague.

Θα προστεθεί στη γραμμή των γκαρντ της Ένωσης δίπλα στους Δημήτρη Φλιώνη, Δημήτρη Κατσίβελη και Λούκας Λεκαβίτσιους.