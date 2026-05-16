ΑΕΚ -Ολυμπιακός: Με Έσε και Ποντένσε η αποστολή των Πειραιωτών

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή, έχοντας σε αυτή και τους Σαντιάγκο Έσε και Ντάνιελ Ποντένσε.

Οι δύο ποδοσφαιριστές προέρχονται από τραυματισμούς και πιθανότατα δεν θα ξεκινήσουν στο ΑΕΚ – Ολυμπιακός, αλλά αμφότεροι είναι στη διάθεση του προπονητή των Πειραιωτών για το ντέρμπι της Allwyn Arena.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ολυμπιακός θα ψάξει στην έδρα της ΑΕΚ μία σημαντική νίκη στα πλέι οφ της Super League, αφού το “τρίποντο” θα του εξασφαλίσει το “εισιτήριο” για την έξοδο στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι