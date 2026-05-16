Αθλητικά

ΑΕΚ -Ολυμπιακός: Με Έσε και Ποντένσε η αποστολή των Πειραιωτών

Τέθηκαν στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ οι δύο ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού
O Ποντένσε
O Ποντένσε πριν από αγώνα του Ολυμπιακού (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή, έχοντας σε αυτή και τους Σαντιάγκο Έσε και Ντάνιελ Ποντένσε.

Οι δύο ποδοσφαιριστές προέρχονται από τραυματισμούς και πιθανότατα δεν θα ξεκινήσουν στο ΑΕΚ – Ολυμπιακός, αλλά αμφότεροι είναι στη διάθεση του προπονητή των Πειραιωτών για το ντέρμπι της Allwyn Arena.

Ο Ολυμπιακός θα ψάξει στην έδρα της ΑΕΚ μία σημαντική νίκη στα πλέι οφ της Super League, αφού το “τρίποντο” θα του εξασφαλίσει το “εισιτήριο” για την έξοδο στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
173
131
114
89
89
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo