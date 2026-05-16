ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Με Σιπιόνι αντί Έσε οι Πειραιώτες στα πλέι οφ της Super League

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί από την ΑΕΚ στην τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, με τον Λορέντσο Σιπιόνι να καλύπτει το κενό του Σαντιάγκο Έσε στη μεσαία γραμμή της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Σαντιάγκο Έσε συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τραυματισμό και ακόμη κι αν βρεθεί στην αποστολή για το ΑΕΚ – Ολυμπιακός, δεν αναμένεται να ξεκινήσει στην ενδεκάδα των Πειραιωτών στην Allwyn Arena.

Ο Λορέντσο Σιπιόνι θα πάρει έτσι μία ακόμη ευκαιρία στο βασικό σχήμα του Ολυμπιακού, σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για την έξοδο στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.