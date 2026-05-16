Αθλητικά

Euroleague: Αυτοί είναι οι διαιτητές του Final Four της Αθήνας

Οχτώ διαιτητές θα βρεθούν στο Telekom Center Athens για το Final Four της Euroleague
Ο Ράντοβιτς με τον Μπαρτζώκα σε αγώνα της Euroleague / EUROKINISSI
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το Final Four της Αθήνας και η Euroleague έκανε γνωστή την 8άδα των διαιτητών που θα διευθύνουν τους αγώνες στο Telekom Center Athens.

Το φετινό Final Four της Euroleague θα ξεκινήσει με τα παιχνίδια Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια στα ημιτελικά, όπου θα δώσουν το “παρών” ως διαιτητές, οι κορυφαίοι της διοργάνωσης.

Πιο συγκεκριμένα, η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστό ότι στα ματς της Αθήνας θα βρεθούν οι Μεχντί Ντιφαλά (Γαλλία), Λούκα Κάρντουμ (Κροατία), Μίλος Κόλιενσιτς (Μαυροβούνιο), Όλεγκς Λατίσεβς (Λετονία), Ρόμπερτ Λότερμοζερ (Γερμανία), Μίλαν Νέντοβιτς (Σερβία), Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Σρέτεν Ράντοβιτς (Μαυροβούνιο)

