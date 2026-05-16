ΑΕΚ: Κάλεσμα στους οπαδούς για την ανοιχτή προπόνηση και την πρώτη φιέστα στην Allwyn Arena

Η ΑΕΚ έχει κατακτήσει ήδη το πρωτάθλημα Ελλάδας και ετοιμάζεται για διήμερη φιέστα, στο πλαίσιο του αγώνα με τον Ολυμπιακό στην τελευταία αγωνιστική της Super League.

Η Allwyn Arena αναμένεται να γεμίσει από σήμερα Σάββατο για την ανοιχτή προπόνηση, μία ημέρα πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, οπότε και θα κορυφοθούν οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Σήμερα το απόγευμα έρχεται η ώρα για την πρώτη αποθέωση των Πρωταθλητών Ελλάδας, σε αυτό το γιορτινό διήμερο!

Η ομάδα μας θα πραγματοποιήσει στις 17.30, στην ALLWYN Arena, την τελευταία της προπόνηση πριν από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, η οποία θα είναι ανοικτή για τους φιλάθλους μας σε όλη τη διάρκειά της.

Όλες οι Θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν από τις 17.00, για να υποδεχθούν τους οπαδούς της ΑΕΚ, που σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αποτέλεσαν τον 12ο παίκτη της ομάδας.

Ραντεβού στη Νέα Φιλαδέλφεια!»