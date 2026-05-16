Πλέι άουτ Super League: Κορυφώνεται η «μάχη» για την παραμονή

Ο Αστέρας Τρίπολης, ο Πανσερραϊκός και η ΑΕΛ Novibet συνεχίζουν αν “παλεύουν” για την αποφυγή του υποβιβασμού στα πλέι άουτ της Super League, με τους Αρκάδες να έχουν την ευκαιρία να “καθαρίσουν” με την υπόθεση παραμονή, στην 9η αγωνιστική.

Μία “στροφή” πριν το φινάλε της σεζόν, ο Αστέρας Τρίπολης θα υποδεχθεί την ουσιαστικά αδιάφορη Κηφισιά στα πλέι άουτ της Super League, με τη νίκη να του εξασφαλίζει την παραμονή στην κατηγορία να οδηγεί Πανσερραϊκό και ΑΕΛ Novibet στη Super League 2.

Σερραίοι και Θεσσαλοί από την άλλη πλευρά, ελπίζουν σε “γκέλα” των Αρκάδων, ώστε να φθάσουν με τη σειρά τους σε μία υπέρβαση με δύο νίκες στις δύο τελευταίες αγωνιστικές και να πανηγυρίσουν το… θαύμα της παραμονής τους στη Super League.

Η βαθμολογία των πλέι άουτ

Ατρόμητος 43 βαθμοί

Κηφισιά 37 βαθμοί

Παναιτωλικός 35 βαθμοί

Αστέρας Τρίπολης 32 βαθμοί

Πανσερραϊκός 28 βαθμοί

ΑΕΛ Novibet 27 βαθμοί

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

Σάββατο 16 Μαΐου 2026

19:00 Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά

19:00 ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

19:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός