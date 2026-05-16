Ο Ζοσέ Μουρίνιο βρίσκεται προ των πυλών της επιστροφής του στη Ρεάλ Μαδρίτης

Θέμα χρόνου η συμφωνία αναφέρει νέο ρεπορτάζ της ισπανικής Marca
Ο Ζοσέ Μουρίνιο μπροστά από το σύμβολο της Ρεάλ Μαδρίτης / Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture-alliance/dpa/AP Images
Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται ότι έχει καταλήξει στον Ζοσέ Μουρίνιο για τη θέση του προπονητή τη νέα σεζόν και πλέον απομένει μόνο η ολοκλήρωση της σεζόν για να πέσουν και οι υπογραφές.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο βρίσκεται ακόμη στον πάγκο της Μπενφίκα, αλλά εμφανίζεται να έχει συμφωνήσει πια για την επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, με την ισπανική Marca να υποστηρίζει ότι είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωση της συμφωνίας των δύο πλευρών.

Ο Πορτογάλος τεχνικός θα επιστρέψει έτσι στη “Βασίλισσα” μετά από 13 ολόκληρα χρόνια, με στόχο να “σπάσει” ξανά το… μονοπώλιο της Μπαρτσελόνα την τελευταία διετία.

