Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι: Ώρα τροπαίου στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας

Η Μάντσεστερ Σίτι θα αντιμετωπίσει σε λίγες ώρες (16/05/26, 17:00, Live από το Newsit.gr) την Τσέλσι στον 145ο τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας στο Γουέμπλεϊ, σε ένα μεγάλο ντέρμπι που καθηλώνει τα βλέμματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο ιστορικότερος θεσμός του αθλήματος θα μάθει σήμερα το νέο κάτοχο του τροπαίου, με τη Μάντσεστερ Σίτι να είναι το φαβορί κόντρα στην Τσέλσι, στον τέταρτο σερί τελικό της στο Κύπελλο Αγγλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την κατάκτηση του 2023, οι “Πολίτες” γνώρισαν δύο σερί ήττες από Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Κρίσταλ Πάλας, αλλά είναι ήδη τροπαιούχοι στο Carabao Cup και διεκδικούν ακόμη το τρεμπλ στην Αγγλία, αφού είναι και στο -2 από την Άρσεναλ στην Premier League.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα δεν κατάφερε πάντως να ξεχωρίσει φέτος στη σεζόν και θέλει να φθάσει στην κατάκτηση του FA Cup για να “γλυκάνει” τους οπαδούς της.

Από την άλλη πλευρά, η Τσέλσι πραγματοποίησε απογοητευτική πορεία στην Premier League και μετράει 8 αγώνες χωρίς νίκη, ψάχνοντας πλέον… διέξοδο στο Κύπελλο Αγγλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι “μπλε” του Λονδίνου θα κληθούν όμως να κάνουν μία υπέρβαση κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, αφού δεν έχει κερδίσει την ομάδα του Γκουαρντιόλα στις τελευταίες 13 αναμετρήσεις τους στην Αγγλία.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Τσέλσι (ΜακΦάρλαν): Γιόργκενσεν, Γκούστο, Φοφανά, Κόλγουϊλ, Χάτο, Σάντος, Καϊσέδο, Πάλμερ, Φερνάντες, Κουκουρέγια, Πέδρο

Μάντσεστερ Σίτι (Γκουαρντιόλα): Τράφορντ, Νούνες, Γκεΐ, Ακέ, Ο’ Ράιλι, Σίλβα, Γκονζάλες, Σεμένιο, Σερκί, Ντοκού, Χάαλαντ