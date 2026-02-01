Αθλητικά

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Με Ζίνι η Ένωση, με Κοστίνια και Ροντινέι στη δεξιά πλευρά οι Πειραιώτες
ΦΩΤΟ Eurokinissi

ΑΕΚ και Ολυμπιακός συγκρούονται στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο ντέρμπι κορυφής της 19ης αγωνιστικής της Super League.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του ντέρμπι, έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τον Ζίνι αντί του Βάργκα ως παρτενέρ του Γιόβιτς στην επίθεση, την ώρα που ο Μεντιλίμπαρ προτίμησε τον Ροντινέι αντί του Ζέλσον Μαρτίνς για τη θέση του δεξιού εξτρέμ.

H ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι, Γιόβιτς.

H ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Ροντινέι, Ποντένσε, Ταρέμι.

