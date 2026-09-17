Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Όταν έχεις επτά αστέρια, κανείς δεν μπορεί να σου μιλάει για πίεση»

Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά ο Παναθηναϊκός, με το 8ο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” να συγκεντρώνει στο Telekom Center Athens τα… φωτα. Η παρουσία της Παρτίζαν, της Μπουργκ και, για πρώτη φορά, του ΠΑΟΚ προσδίδει ξεχωριστό χαρακτήρα στη φετινή διοργάνωση, η οποία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του ιστορικού παράγοντα των «πράσινων». Το άτυπο τζάμπολ του τουρνουά έγινε με τη συνέντευξη Τύπου, όπου ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε το στίγμα της διοργάνωσης, αναφερόμενος τόσο στην παρακαταθήκη του Παύλου Γιαννακόπουλου όσο και στην πορεία του Παναθηναϊκού.

«Οκτώ χρόνια είμαστε εδώ και τον τιμάμε. Σε όλους τους υπόλοιπους αγώνες είναι εκεί ψηλά με τον Θανάση και τους βλέπουν», ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα και στην παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως προπονητή του Παναθηναϊκού, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη συγκυρία ιδιαίτερα συναισθηματική.

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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος υπογράμμισε ακόμη ότι ο Παναθηναϊκός έχει ήδη πετύχει σημαντικούς στόχους πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, πέρα από τα αποτελέσματα που θα ακολουθήσουν στο παρκέ.

«Για εμένα, ο Παναθηναϊκός σαν οργανισμός έχει κερδίσει ήδη τη φετινή χρονιά πριν καν ξεκινήσει η σεζόν. Έχουν γίνει άλλα πράγματα, πιο σημαντικά από το να πάρουμε το Κύπελλο στο τέλος. Είμαστε ήδη νικητές», είπε, ενώ για το ενδεχόμενο κατάκτησης του όγδοου ευρωπαϊκού τίτλου σημείωσε πως «θα θέλαμε να κερδίσουμε στο τέλος», χωρίς να θέσει αυτό ως μοναδικό μέτρο επιτυχίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αποκάλυψη για την παρουσία ελληνικών ομάδων στο τουρνουά. «Ο Παναθηναϊκός έχει καλέσει ξανά ελληνική ομάδα στο παρελθόν, η οποία δεν ανταποκρίθηκε. Μεγάλη χαρά που έχουμε φέτος τον ΠΑΟΚ. Μακάρι να έχουμε και άλλες στο μέλλον», τόνισε.

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Αναλυτικά όσα είπε:

Για το τουρνουά και τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου:

«Υγεία, αγάπη και καλή σεζόν να έχουμε, μακριά από τραυματισμούς. Όλοι οι φίλαθλοι να χαρούν τους αγώνες. Να ευχαριστήσω τις τρεις ομάδες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για να τιμήσουν τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Άκουσα ότι έχει φύγει εδώ και 8 χρόνια. Δεν έχει φύγει εδώ και 8 χρόνια. Εδώ και 8 χρόνια είμαστε εδώ και τον τιμάμε. Σε όλους τους υπόλοιπους αγώνες είναι εκεί ψηλά με τον Θανάση και τους βλέπουν».

Για την παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Είναι πολύ ιδιαίτερο γιατί είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται εδώ ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σαν προπονητής του Παναθηναϊκού. Αυτό δίνει έναν έξτρα συναισθηματικό λόγο ώστε αυτό το τουρνουά να μας μείνει χαραγμένο».

Για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη:

«Χαίρομαι που βλέπω τον ΠΑΟΚ σε αυτό το τραπέζι, που έχει βρεθεί ένας άνθρωπος έτοιμος να επενδύσει, να κάνει τον ΠΑΟΚ μεγάλη ομάδα ξανά, όπως είναι. Βλέπουμε και τον Άρη. Ελπίζω να δούμε κι άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες, για να μην περιμένει το ελληνικό μπάσκετ τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού για να είναι στην κορυφή της Ευρώπης».

Σε ερώτηση για το αν σκέφτεται το 8ο αστέρι και αν η περσινή κατάληξη της σεζόν δίνει έξτρα κίνητρο ή δημιουργεί μεγαλύτερη πίεση, απάντησε: «Όταν έχεις 7 αστέρια δεν μπορεί να μιλάει κανένας για πίεση. Θα θέλαμε να κερδίσουμε στο τέλος. Το ανέφερα και πριν λίγες μέρες. Για εμένα, ο Παναθηναϊκός σαν οργανισμός έχει κερδίσει ήδη τη φετινή χρονιά πριν καν ξεκινήσει η σεζόν. Έχουν γίνει άλλα πράγματα, πιο σημαντικά από το να πάρουμε το Κύπελλο στο τέλος. Είμαστε ήδη νικητές. Όταν γίνονται αυτά τα σημαντικά μπορεί να μην έρθει ένα, να έρθουν 2, 3, 4, 5, 6, 7. Κανείς δεν ξέρει».

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος με χιουμοριστική διάθεση στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, είπε: «Θέλω να ρωτήσω τον Ζέλικο. Έχεις τον Διαμαντίδη, τον Μπατίστ, τον Αλβέρτη. Σου δίνω Μποντιρόγκα και Γιασικεβίτσιους. Απέναντι στη φετινή ομάδα, ποιος θα κέρδιζε;». Από τη μεριά του, ο Ομπράντοβιτς γέλασε πλατιά…

Για τη συμμετοχή του ΠΑΟΚ και άλλων ελληνικών ομάδων στο τουρνουά: «Ο Παναθηναϊκός έχει καλέσει ξανά ελληνική ομάδα στο παρελθόν, η οποία δεν ανταποκρίθηκε. Μεγάλη χαρά που έχουμε φέτος τον ΠΑΟΚ. Μακάρι να έχουμε και άλλες στο μέλλον. Να κρατιούνται σε υψηλό επίπεδο, ώστε να είναι και το τουρνουά σε υψηλό επίπεδο».