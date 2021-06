Η Χάποελ Χολόν ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Στέφανο Δέδα, ο οποίος φαίνεται πως πλησιάζει ακόμα περισσότερο στον πάγκο της ΑΕΚ.

Ο Στέφανος Δέδας είναι πλέον και επίσημα ελεύθερος, αφού η Χάποελ Χολόν ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας μαζί του. Ο Έλληνας τεχνικός, που αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής της ισραηλινής λίγκας την περασμένη σεζόν συνεχίζει να είναι σε «ανοιχτή γραμμή» με την ΑΕΚ, που φαντάζει ο πιθανότερος προορισμός για να συνεχίσει στην καριέρα του.

Thank you, coach @StefanosDedas



Following his request to leave the club, all parties reached an understanding regarding the termination of his contract. We thank Stefanos Dedas for the contribution and wish him success in his professional future. pic.twitter.com/cQGjXDQAg2