Αθλητικά

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης τραυματίστηκε και αποχώρησε με φορείο από το Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Βιτόρια Γκιμαράες

Αγωνία στην Σπόρτινγκ για τον τραυματισμό του διεθνούς μπακ
Ο Βαγιαννίδης αποχωρεί με φορείο
Ο Βαγιαννίδης αποχωρεί με φορείο / Reuters / © Sandro Alemao/ZUMA Press Wire
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Ο Γιώργος Βαγιαννίδης αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τη Βιτόρια Γκιμαράες στην Πορτογαλία.

Ένα σκληρό μαρκάρισμα από τον Γκουστάβο Σίλβα της Βιτόρια Γκιμαράες, έριξε στο έδαφος τον Γιώργο Βαγιαννίδη, ο οποίος χρειάστηκε μάλιστα να γίνει αναγκαστική αλλαγή για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Έλληνας μπακ έδειξε να πονάει πολύ και για να βγει από τον αγωνιστικό χώρο επιστρατεύτηκε το φορείο στο γήπεδο των “λιονταριών” της Λισαβόνας, τα οποία και αγωνιού πλέον για το μέγεθος του τραυματισμού του.

Για την ιστορία, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έφθασε στη νίκη με 3-2, χάρη σε γκολ και 2 ασίστ του Φώτη Ιωαννίδη.

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Αθλητικά
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