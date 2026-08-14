Αθλητικά

O Αλέξανδρος Κυζιρίδης πέτυχε φοβερό γκολ και στη συνέχεια αποβλήθηκε στο Γαλατάσαραϊ – Τσορούμ

Τα είχε όλα η πρεμιέρα του Έλληνα μέσου στην Τουρκία
O Αλέξανδρος Κυζιρίδης πέτυχε φοβερό γκολ και στη συνέχεια αποβλήθηκε στο Γαλατάσαραϊ – Τσορούμ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Τσορούμ έκανε εντυπωσιακή πρεμιέρα στην τουρκική Superlig, παίρνοντας την ισοπαλία με 2-2 στην έδρα της Γαλατάσαραϊ, με τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη να είναι… καλός και κακός πρωταγωνιστής για την ομάδα του.

Με τη Γαλατάσαραϊ να προηγείται στο ματς με τον Οσιμέν, ο Αλέξανδρος Κυζερίδης ισοφάρισε με ένα τρομερό σουτ από μακριά και στη συνέχεια η Τσορούμ βρήκε και ένα δεύτερο τέρμα, για να φθάσει στην ολική ανατροπή του σκορ, μέσα στην έδρα της πανίσχυρης “Τσιμ Μπομ”.

Ο Έλληνας μέσος ήταν όμως και… μοιραίος για την ομάδα του, αφού ένα άσχημο μαρκάρισμα σε αντίπαλο λίγο αργότερα, του απέφερε την απευθείας κόκκινη κάρτα, με αποτέλεσμα να αφήσει την Τσορούμ με 10 παίκτες. Ο Οσίμεν βρήκε έτσι την ευκαιρία να ισοφαρίσει στο τέλος, μετριάζοντας τα χαμόγελα στους φιλοξενούμενους.

Ο Κυζερίδης αποκτήθηκε από τη Τσορούμ το φετινό καλοκαίρι, μετά από μία εξαιρετική σεζόν στη Χαρτς της Σκωτίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
183
143
96
90
84
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo