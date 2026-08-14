O Αλέξανδρος Κυζιρίδης πέτυχε φοβερό γκολ και στη συνέχεια αποβλήθηκε στο Γαλατάσαραϊ – Τσορούμ

Η Τσορούμ έκανε εντυπωσιακή πρεμιέρα στην τουρκική Superlig, παίρνοντας την ισοπαλία με 2-2 στην έδρα της Γαλατάσαραϊ, με τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη να είναι… καλός και κακός πρωταγωνιστής για την ομάδα του.

Με τη Γαλατάσαραϊ να προηγείται στο ματς με τον Οσιμέν, ο Αλέξανδρος Κυζερίδης ισοφάρισε με ένα τρομερό σουτ από μακριά και στη συνέχεια η Τσορούμ βρήκε και ένα δεύτερο τέρμα, για να φθάσει στην ολική ανατροπή του σκορ, μέσα στην έδρα της πανίσχυρης “Τσιμ Μπομ”.

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Ο Έλληνας μέσος ήταν όμως και… μοιραίος για την ομάδα του, αφού ένα άσχημο μαρκάρισμα σε αντίπαλο λίγο αργότερα, του απέφερε την απευθείας κόκκινη κάρτα, με αποτέλεσμα να αφήσει την Τσορούμ με 10 παίκτες. Ο Οσίμεν βρήκε έτσι την ευκαιρία να ισοφαρίσει στο τέλος, μετριάζοντας τα χαμόγελα στους φιλοξενούμενους.





GOL | Galatasaray 1-1 Çorum FK



59' Kyziridis pic.twitter.com/XaselS31pO — Anında Gol (@anindagoltivi) August 14, 2026

Çorum FK'de Alexandros Kyziridis 70. dakikada kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/OzqpSAh8z3 — Cebinde Gol (@cebindegoltivi) August 14, 2026

Ο Κυζερίδης αποκτήθηκε από τη Τσορούμ το φετινό καλοκαίρι, μετά από μία εξαιρετική σεζόν στη Χαρτς της Σκωτίας.