Αθλητικά

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας επανήλθε στο προσκήνιο της Ντόρτμουντ

Εξετάζει ξανά την περίπτωση του Έλληνα εξτρέμ η Ντόρτμουντ
Ο Κωνσταντέλιας
Ο Κωνσταντέλιας πανηγυρίζει στην Τούμπα (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
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Η Ντόρτμουντ δεν κατάφερε να πάρει τον Σαΐντ Ελ Μάλα από την Κολωνία και το όνομά του Γιάννη Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ, επανήλθε στο μετεγγραφικό προσκήνιο για τους Βεστφαλούς.

Μετά την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, η Ντόρτμουντ εξέτασε και την περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ, αλλά στην κορυφή της μετεγγραφικής της λίστας βρισκόταν ο Σαΐντ Ελ Μάλα της Κολωνίας.

Αυτή η υπόθεση “ναυάγησε” όμως, σύμφωνα με τα γερμανικά Μέσα και έτσι ο Έλληνας εξτρέμ του “δικεφάλου του Βορρά”, εμφανίζεται να απασχολεί τη γερμανική ομάδα.

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Αθλητικά
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