Ο Τσίρο Ιμόμπιλε έβαλε τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα

Στα 36 του χρόνια, ο Τσίρο Ιμόμπιλε αποφάσισε να ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα, “κρεμώντας” τα παπούτσια του μετά από μία μεγάλη πορεία γεμάτη γκολ, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Μετά τη λύση του συμβολαίου του από την Παρί FC, ο Τσίρο Ιμόμπιλε έκανε γνωστή την απόφασή του να βάλει τέλος στην καριέρα του, η οποία τον έφερε σε μία σειρά από ομάδες σε Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία και Τουρκία.

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Ο Ιταλός στράικερ αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Γιουβέντους, Τζένοα, Μπολόνια, Τορίνο, Λάτσιο, Σεβίλλη, Ντόρτμουντ και Μπεσίκτας, έχοντας συνολικά 350 γκολ σε 656 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο.

Μία φοβερή “μηχανή γκολ”, που κατέκτησε το χρυσό παπούτσι τη σεζόν 2019-20, ενώ αναδείχθηκε 7 φορές πρώτος σκόρερ σε μία σεζόν. Κλήθηκε έτσι και στην εθνική Ιταλίας, με την οποία “μέτρησε” 17 γκολ σε 57 συμμετοχές.