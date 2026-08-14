Ο ΠΑΟΚ προχωράει και την υπόθεση του Ρουμπέν Σάντσεθ

Ο ΠΑΟΚ έχει αρχίσει να “τρέχει” το μετεγγραφικό του σχεδιασμό και μετά τον Σέριφ Εντιαγιέ της Σαμσουνσπόρ, βρίσκεται κοντά και στον Ρουμπέν Σάντσεθ της Εσπανιόλ.

Ο Ρουμπέν Σάντσεθ ήταν από τις περιπτώσεις που είχαν ξεχωρίσει οι Θεσσαλονικείς για τη θέση του δεξιού μπακ στην ομάδα του Αλέσιο Λίσι και μετά το “ναυάγιο” στην υπόθεση του Γουλιάμ Μικελμπρενσίς, ο ΠΑΟΚ φέρεται να προχωράει τη μετεγγραφή του 25χρονου μπακ.

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Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, ο “δικέφαλος του Βορρά” είναι κοντά σε συμφωνία με την Εσπανιόλ για τον Ρουμπέν Σάντσεθ, έναντι ενός ποσού της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Ο Σάντσεθ είχε την περασμένη σεζόν 22 συμμετοχές στην Ισπανία, ενώ ο Λίσι τον γνωρίζει καλά από την κοινή παρουσία τους στη Μιράντες.