Ο Φώτης Ιωαννίδης είχε γκολ και ασίστ στο Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Βιτόρια Γκιμαράες

Ο Φώτης Ιωαννίδης και ο Γιώργος Βαγιαννίδης βρέθηκαν ξανά στη βασική ενδεκάδα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τον Έλληνα επιθετικό να σκοράρει για δεύτερο σερί ματς, κάνοντας το 2-0 κόντρα στη Βιτόρια Γκιμαράες.

Μετά το γκολ του στην πρεμιέρα του πορτογαλικού πρωταθλήματος, ο Φώτης Ιωαννίδης βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα και στο Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Βιτόρια Γκιμαράες, πετυχαίνοντας ένα υπέροχο τέρμα στο 22ο λεπτό του αγώνα.

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Με τον Γκονσάλβες να έχει ήδη ανοίξει το σκορ για την ομάδα του, από δική του τρομερή προσπάθεια, ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού διπλασίασε τα γκολ της ομάδας του, με μία υπέροχη κίνηση μέσα στην περιοχή και δυνατό σουτ από κοντά.

Λίγο αργότερα μάλιστα, ο Ιωαννίδης συμμετείχε και στο τρίτο γκολ της ομάδας του, αφού ήταν αυτός που έστρωσε την μπάλα στον Αλτιμίρα, για το 3-0 της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο ματς και τη δεύτερη δική του ασίστ.

Ο Ιωαννίδης έχει ξεκινήσει έτσι “ζεστός” τη σεζόν και έχει ήδη αφήσει πίσω του, την περσινή παρουσία του στην ομάδα, η οποία συνοδεύτηκε από πλήθος τραυματισμών.