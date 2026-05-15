O Μάικλ Κάρικ συμφώνησε να παραμείνει προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

O Μάικλ Κάρικ θα είναι ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη νέα σεζόν, αφού η τρομερή περίοδός του στην ομάδα ως υπηρεσιακός τεχνικός του χάρισε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τους “κόκκινους διαβόλους”.

Η συμφωνία ανάμεσα στον Μάικλ Κάρικ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται ότι είναι μάλιστα “τελειωμένη”, με τον διάσημο ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, να κάνει λόγο για συμβόλαιο 2+3 ετών.

Ο Άγγλος τεχνικός θα υπογράψει άμεσα την επέκταση της συνεργασίας του με τους “κόκκινους διαβόλους” μέχρι το 2028, αλλά η συμφωνία των δύο πλευρών θα έχει και οψιόν για τρία ακόμη χρόνια.