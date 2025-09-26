ΑΕΚ – Προμηθέας 70-84 τελικό: Στον τελικό του Super Cup οι Πατρινοί

ΑΕΚ και Προμηθέας συγκρούστηκαν στη Ρόδο στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ, με τους Πατρινούς να επικρατούν με 84-70 και να παίρνουν το εισιτήριο για τον τελικό, όπου θα συναντήσουν τον νικητή του Ολυμπιακός – Καρδίτσα.
70-84 από τον Σίλβα
68-84 με 2/2 βολές του ΜακΚόλουμ
68-82 από τον Γκρέι και πάλι
68-80 με 1/3 βολές του Γκρέι
68-79 από τον ΜακΚάλουμ
68-77 με καλάθι και φάουλ του ΜακΚάλουμ!
68-74 με 1/2 βολές του Σίλβα
67-74 από τον Καραγιαννίδη
67-72 με τρίποντο του Λεκαβίτσιους! Ο Λιθουανός κρατάει ζωντανή την ΑΕΚ
64-72 από τον Γκρέι
64-70 με 2/2 βολές του ΜακΚόλουμ
64-68 για τον Προμηθέα
Ο Καραγιαννίδης του Προμηθέα έχει 0/6 βολές!
61-66 με 1/2 βολές του Σίλβα
60-66 με τρίποντο του Μπαζίνα
60-63 με 1/2 βολές του Κατσίβελη
59-61 με τον Λεκάβιτσιους
57-61 με 2/2 βολές του Σίλβα
55-61 από τον Κατσίβελη στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου
53-61 με 2/2 βολές του Γκρέι
53-59 με 1/2 βολές του Λεκαβίτσιους
52-59 από τον Λεκαβίτσιους
50-59 από τον Πόλικαπ
50-57 με τρίποντο του ΜακΚάλουμ!
50-54 με τρίποντο του Χάμοντς
50-51 από τον Κουζμίνσκας
48-51 με 2/2 βολές του Σκορδίλη
46-51 με τρίποντο του Μακιούρα
46-48 με καλάθι και φάουλ του Κατσίβελη, χάνει τη βολή ο Έλληνας γκαρντ
44-48 με κάρφωμα του Κόλμαν
44-46 από τον ΜακΚόλουμ
44-44 με 2/2 βολές του Αρμς
42-44 με 2/2 βολές του Γκρέι
42-42 με φοβερή ενέργεια από τον Σίλβα
40-42 με 1/2 βολές του Αρμς
39-42 με κάρφωμα του Σίλβα
37-42 με νέο τρίποντο του! Έφτασε τους 19 πόντους στο ημίχρονο
37-39 με τρίποντο του Γκρέι!
37-36 μειώνει ο Προμηθέας
34-34 με τρίποντο του Λεκαβίτσιους
31-34 με 2/2 βολές του Κουζμίνσκας
29-34 από τον Σίλβα
24-31 από καλάθι του Γκρέι στον αιφνιδιασμό
24-29 με 2/2 βολές του Χαραλαμπόπουλου
22-29 με 2/2 βολές του ΜακΚόλουμ
22-27 με 2/2 βολές του Σίλβα
20-27 με τρίποντο του Μακιούρα
18-24 με τρίποντο του Μπάρτλεϊ
15-24 με 1/2 βολές από τον Μπάρτλεϊ
14-21 με 1/2 βολές του Κατσίβελη
13-19 από τον "καυτό" Γκρέι
13-17 μειώνει ο Σκορδίλης για την ΑΕΚ
11-15 από τον Χάμοντς
11-13 από τον Σίλβα
9-13 από τον Χάμοντς
9-11 από τον Γκρέι και πάλι για τον Προμηθέα
9-9 απαντάει με τρίποντο ο Κουζμίνσκας
6-9 με καλάθι και φάουλ του Καραγιαννίδη
6-6 ισοφαρίζει για την ΑΕΚ ο Φλιώνης
4-6 με νέο ζευγάρι βολών από τον Σίλβα
2-6 με τρομερό κάρφωμα του Καραγιαννίδη
2-4 και πάλι από τον Γκρέι, ο οποίος έχει ξεκινήσει ζεστός
2-2 ισοφαρίζει ο Σίλβα από την γραμμή των βολών
0-2 από τον Γκρέι
Χάμοντς, Κόλεμαν, ΜακΚάλουμ, Καραγιαννίδης, Γκρέι οι πρώτοι πέντε του Λιμνιάτη.
Φλιώνης, Κουζμίνσκας, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Σίλβα οι πρώτοι πέντε του Σάκοτα.
Χάμοντς, Κόλεμαν, Πλώτας, Μπαζίνας, ΜακΚάλουμ, Πρέκας, Κομνιανίδης, Καραγιαννίδης, Γκρέι, Πόλικαπ, Μακούρα, Σταυρακόπουλος οι δώδεκα του Γιώργου Λιμνιάτη.
Σκορδίλης, Κατσίβελης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Σίλβα, Χαραλαμπόπουλος είναι οι παίκτες που θα έχει στην διάθεσή του ο Ντράγκαν Σάκοτα. Ο Γκρέι έχει δηλωθεί στην δωδεκάδα, ωστόσο δεν έκανε ζέσταμα, βρίσκεται με πολιτικά στον πάγκο και δεν θα αγωνιστεί
Οι πράσινοι αποφάσισαν να μην κατέβουν στο τουρνουά λόγω των υποχρεώσεών τους στην Αυστραλία για το τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος". Τη θέση τους πήρε η Καρδίτσα, με τον Ολυμπιακό να είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου
Το βράδυ του Σαββάτου, οι νικητές των δύο ζευγαριών θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο μπάσκετ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Προμηθέα
