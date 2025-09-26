Αθλητικά

ΑΕΚ – Προμηθέας 70-84 τελικό: Στον τελικό του Super Cup οι Πατρινοί

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Super Cup
1ος ημιτελικός
70 - 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

ΑΕΚ και Προμηθέας συγκρούστηκαν στη Ρόδο στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ, με τους Πατρινούς να επικρατούν με 84-70 και να παίρνουν το εισιτήριο για τον τελικό, όπου θα συναντήσουν τον νικητή του Ολυμπιακός – Καρδίτσα.

19:03 | 26.09.2025
Οι Πατρινοί πέρασαν στον τελικό του Super Cup

Θα συναντήσουν τον νικητή του Ολυμπιακός - Καρδίτσα

19:03 | 26.09.2025
Τέλος αγώνα: ΑΕΚ - Προμηθέας 70-84
19:03 | 26.09.2025

70-84 από τον Σίλβα

19:01 | 26.09.2025

68-84 με 2/2 βολές του ΜακΚόλουμ

19:01 | 26.09.2025

68-82 από τον Γκρέι και πάλι

18:59 | 26.09.2025

68-80 με 1/3 βολές του Γκρέι

18:57 | 26.09.2025

68-79 από τον ΜακΚάλουμ

18:55 | 26.09.2025
Δύο λεπτά ακόμα και ο Προμηθέας ξεφεύγει με 9 πόντους! Αγκαλιά με τη νίκη οι Πατρινοί

68-77 με καλάθι και φάουλ του ΜακΚάλουμ!

18:54 | 26.09.2025

68-74 με 1/2 βολές του Σίλβα

18:53 | 26.09.2025
18:53 | 26.09.2025

67-74 από τον Καραγιαννίδη

18:53 | 26.09.2025

67-72 με τρίποντο του Λεκαβίτσιους! Ο Λιθουανός κρατάει ζωντανή την ΑΕΚ

18:52 | 26.09.2025

64-72 από τον Γκρέι

18:50 | 26.09.2025

64-70 με 2/2 βολές του ΜακΚόλουμ

18:48 | 26.09.2025
Πέντε λεπτά ακόμα, στις βολές ο Προμηθέας
18:48 | 26.09.2025

64-68 για τον Προμηθέα

18:48 | 26.09.2025
64-66 με απίστευτο τρίποντο του Μπάρτλεϊ από τα 9 μέτρα!
18:46 | 26.09.2025

Ο Καραγιαννίδης του Προμηθέα έχει 0/6 βολές!

18:45 | 26.09.2025

61-66 με 1/2 βολές του Σίλβα

18:45 | 26.09.2025

60-66 με τρίποντο του Μπαζίνα

18:44 | 26.09.2025

60-63 με 1/2 βολές του Κατσίβελη

18:43 | 26.09.2025
18:42 | 26.09.2025
Θρίλερ στη Ρόδο! 8 λεπτά πριν το φινάλε και οι δύο ομάδες πηγαίνουν μαζί στο σκορ
18:37 | 26.09.2025

59-61 με τον Λεκάβιτσιους

18:36 | 26.09.2025

57-61 με 2/2 βολές του Σίλβα

18:36 | 26.09.2025
Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο
18:33 | 26.09.2025
Τέλος τρίτης περιόδου: ΑΕΚ - Προμηθέας 55-61
18:32 | 26.09.2025

55-61 από τον Κατσίβελη στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου

18:32 | 26.09.2025

53-61 με 2/2 βολές του Γκρέι

18:30 | 26.09.2025

53-59 με 1/2 βολές του Λεκαβίτσιους

18:29 | 26.09.2025

52-59 από τον Λεκαβίτσιους

18:28 | 26.09.2025

50-59 από τον Πόλικαπ

18:27 | 26.09.2025
Ξέφυγε και πάλι ο Προμηθέας

50-57 με τρίποντο του ΜακΚάλουμ!

18:27 | 26.09.2025

50-54 με τρίποντο του Χάμοντς

18:27 | 26.09.2025

50-51 από τον Κουζμίνσκας

18:26 | 26.09.2025

48-51 με 2/2 βολές του Σκορδίλη

18:25 | 26.09.2025

46-51 με τρίποντο του Μακιούρα

18:24 | 26.09.2025

46-48 με καλάθι και φάουλ του Κατσίβελη, χάνει τη βολή ο Έλληνας γκαρντ

18:20 | 26.09.2025

44-48 με κάρφωμα του Κόλμαν

18:20 | 26.09.2025

44-46 από τον ΜακΚόλουμ

18:20 | 26.09.2025

44-44 με 2/2 βολές του Αρμς

18:17 | 26.09.2025
18:17 | 26.09.2025

42-44 με 2/2 βολές του Γκρέι

18:15 | 26.09.2025
O Προμηθέας έμεινε για τρία λεπτά στην τρίτη περίοδο χωρίς σκορ και η ΑΕΚ με σερί 5-0, έφερε το παιχνίδι στα ίσια (42-42)
18:13 | 26.09.2025

42-42 με φοβερή ενέργεια από τον Σίλβα

18:11 | 26.09.2025

40-42 με 1/2 βολές του Αρμς

18:10 | 26.09.2025

39-42 με κάρφωμα του Σίλβα

18:03 | 26.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στη Ρόδο
18:03 | 26.09.2025
18:03 | 26.09.2025
17:52 | 26.09.2025
17:51 | 26.09.2025
Ασταμάτητος ο Γκρέι! Τι κάνει ο Αμερικανός του Προμηθέα

37-42 με νέο τρίποντο του! Έφτασε τους 19 πόντους στο ημίχρονο

17:49 | 26.09.2025
Νέα ανατροπή με τον Προμηθέα και πάλι μπροστά

37-39 με τρίποντο του Γκρέι!

17:46 | 26.09.2025

37-36 μειώνει ο Προμηθέας

17:45 | 26.09.2025
37-34 με νέο τρίποντο για την ΑΕΚ, αυτή τη φορά από τον Φλιώνη!

Μπροστά η Ένωση

17:43 | 26.09.2025

34-34 με τρίποντο του Λεκαβίτσιους

17:42 | 26.09.2025
Μειώνει στους 3 πόντους η ΑΕΚ

31-34 με 2/2 βολές του Κουζμίνσκας

17:42 | 26.09.2025

29-34 από τον Σίλβα

17:41 | 26.09.2025
17:40 | 26.09.2025
27-34 με απίθανο γκολ φάουλ του ΜακΚόλουμ!

Σταθερά μπροστά ο Προμηθέας

17:39 | 26.09.2025
27-31 με buzzer beater τρίποντο του Λεκαβίτσιους
17:39 | 26.09.2025

24-31 από καλάθι του Γκρέι στον αιφνιδιασμό

17:39 | 26.09.2025
Η ΑΕΚ δεν σταματάει να κάνει λάθη,
17:37 | 26.09.2025

24-29 με 2/2 βολές του Χαραλαμπόπουλου

17:37 | 26.09.2025
Ο Προμηθέας αντέχει στην πίεση της ΑΕΚ και διατηρεί μία καλή διαφορά
17:37 | 26.09.2025

22-29 με 2/2 βολές του ΜακΚόλουμ

17:36 | 26.09.2025
Κερδισμένο αντιαθλητικό φάουλ για τον Προμηθέα
17:32 | 26.09.2025

22-27 με 2/2 βολές του Σίλβα

17:31 | 26.09.2025
17:29 | 26.09.2025

20-27 με τρίποντο του Μακιούρα

17:28 | 26.09.2025
6-0 σερί για την ΑΕΚ και 20-24

Τάιμ άουτ για τον Προμηθέα

17:26 | 26.09.2025
Η ΑΕΚ έχει μπει δυνατά στο δεύτερο δεκάλεπτο, ανέβασε στροφές σε άμυνα και επίθεση και ψαλιδίζει γρήγορα τη διαφορά
17:24 | 26.09.2025

18-24 με τρίποντο του Μπάρτλεϊ

17:24 | 26.09.2025

15-24 με 1/2 βολές από τον Μπάρτλεϊ

17:23 | 26.09.2025
Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος
17:21 | 26.09.2025
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: ΑΕΚ - Προμηθέας 14-24
17:20 | 26.09.2025
14-24 με buzzer beater τρίποντο του Γκρέι!

Τρομερός ο Αμερικανός γκαρντ του Προμηθέα

17:20 | 26.09.2025

14-21 με 1/2 βολές του Κατσίβελη

17:15 | 26.09.2025
17:13 | 26.09.2025
13-21 από τον Μακιούρα και τάιμ άουτ από τον Ντράγκαν Σάκοτα

Ανώτερος ο Προμηθέας στο ξεκίνημα του αγώνα

17:13 | 26.09.2025

13-19 από τον "καυτό" Γκρέι

17:12 | 26.09.2025

13-17 μειώνει ο Σκορδίλης για την ΑΕΚ

17:12 | 26.09.2025
11-17 από τον Κόλμαν, ξεφεύγει με 6 πόντους ο Προμηθέας
17:09 | 26.09.2025

11-15 από τον Χάμοντς

17:08 | 26.09.2025
Ασταμάτητος ο ψηλός της ΑΕΚ! Έφτασε τους 6 πόντους

11-13 από τον Σίλβα

17:08 | 26.09.2025

9-13 από τον Χάμοντς

17:08 | 26.09.2025
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
17:07 | 26.09.2025

9-11 από τον Γκρέι και πάλι για τον Προμηθέα

17:07 | 26.09.2025

9-9 απαντάει με τρίποντο ο Κουζμίνσκας

17:07 | 26.09.2025
Νέο προβάδισμα για τον Προμηθέα

6-9 με καλάθι και φάουλ του Καραγιαννίδη

17:05 | 26.09.2025

6-6 ισοφαρίζει για την ΑΕΚ ο Φλιώνης

17:04 | 26.09.2025

4-6 με νέο ζευγάρι βολών από τον Σίλβα

17:03 | 26.09.2025
Εξαιρετικό ξεκίνημα για τον Προμηθέα

2-6 με τρομερό κάρφωμα του Καραγιαννίδη

17:03 | 26.09.2025

2-4 και πάλι από τον Γκρέι, ο οποίος έχει ξεκινήσει ζεστός

17:01 | 26.09.2025

2-2 ισοφαρίζει ο Σίλβα από την γραμμή των βολών

17:01 | 26.09.2025

0-2 από τον Γκρέι

16:59 | 26.09.2025
Τζάμπολ στον αγώνα
16:59 | 26.09.2025
Η αρχική πεντάδα του Προμηθέα

Χάμοντς, Κόλεμαν, ΜακΚάλουμ, Καραγιαννίδης,  Γκρέι οι πρώτοι πέντε του Λιμνιάτη.

16:59 | 26.09.2025
Η αρχική πεντάδα της ΑΕΚ

Φλιώνης, Κουζμίνσκας, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Σίλβα οι πρώτοι πέντε του Σάκοτα.

16:58 | 26.09.2025
Η σύνθεση του Προμηθέα

Χάμοντς, Κόλεμαν, Πλώτας, Μπαζίνας, ΜακΚάλουμ, Πρέκας, Κομνιανίδης, Καραγιαννίδης, Γκρέι, Πόλικαπ, Μακούρα, Σταυρακόπουλος οι δώδεκα του Γιώργου Λιμνιάτη.

16:58 | 26.09.2025
Η σύνθεση της ΑΕΚ

Σκορδίλης, Κατσίβελης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Σίλβα, Χαραλαμπόπουλος είναι οι παίκτες που θα έχει στην διάθεσή του ο Ντράγκαν Σάκοτα. Ο Γκρέι έχει δηλωθεί στην δωδεκάδα, ωστόσο δεν έκανε ζέσταμα, βρίσκεται με πολιτικά στον πάγκο και δεν θα αγωνιστεί

 

 
 

16:57 | 26.09.2025
Η απουσία του Παναθηναϊκού περιορίζει σημαντικά το ενδιαφέρον της διοργάνωσης

Οι πράσινοι αποφάσισαν να μην κατέβουν στο τουρνουά λόγω των υποχρεώσεών τους στην Αυστραλία για το τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος". Τη θέση τους πήρε η Καρδίτσα, με τον Ολυμπιακό να είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου

16:56 | 26.09.2025
Το τουρνουά διεξάγεται και φέτος στη Ρόδο με τη συμμετοχή ακόμα του Ολυμπιακού και της Καρδίτσας

Το βράδυ του Σαββάτου, οι νικητές των δύο ζευγαριών θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο μπάσκετ

16:55 | 26.09.2025
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Προμηθέα

