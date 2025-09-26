ΑΕΚ – Προμηθέας live ο πρώτος ημιτελικός του Super Cup στο μπάσκετ

Η απουσία του Παναθηναϊκού περιορίζει σημαντικά το ενδιαφέρον της διοργάνωσης

Οι πράσινοι αποφάσισαν να μην κατέβουν στο τουρνουά λόγω των υποχρεώσεών τους στην Αυστραλία για το τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος". Τη θέση τους πήρε η Καρδίτσα, με τον Ολυμπιακό να είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου