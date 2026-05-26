Ο Πεπ Γκουαρντιόλα αποθεώθηκε στην τελευταία του παρέλαση με τη Σίτι: Χιλιάδες φίλαθλοι με δάκρυα στα μάτια στο Μάντσεστερ

Η Μάντσεστερ Σίτι αποχαιρέτησε με ανοιχτό πούλμαν και χιλιάδες κόσμο τον κορυφαίο προπονητή της ιστορίας της
Ο Γκουαρντιόλα στην παρέλαση για την αποχώρησή του/ REUTERS/Scott Heppell
Ο Πεπ Γκουαρντιόλα ολοκλήρωσε την καριέρα του στην Μάντσεστερ Σίτι μετά από δέκα σπουδαία χρόνια και η ομάδα διοργάνωσε μία απίστευτη παρέλαση πάνω σε ανοιχτό πούλμαν για να τον τιμήσει για την προσφορά του.

Χιλιάδες οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης με σημαίες, κασκόλ και τραγουδώντας συνθήματα για τον Πεπ Γκουαρντιόλα, τον άνθρωπο που έκανε τον σύλλογο τεράστιο σε όλη την Ευρώπη.

Ο Καταλανός προπονητής μετά από δέκα χρόνια στους «πολίτες» κατέκτησε 20 τίτλους με τις 6 κατακτήσεις της Premier League και τη μία του Champions League να ξεχωρίζουν ιστορικό του πέρασμα από την ομάδα.

Η Σίτι μέχρι την έλευση του Γκουαρντιόλα είχε μόλις 4 πρωταθλήματα Αγγλίας, όμως μόλις έπιασε αυτός δουλειά έγινε ευρωπαϊκό μεγαθήριο, που πλέον έχει υπόσταση και σε επίπεδο Champions League, μιας και σήκωσε την κούπα το 2023.

Οι οπαδοί της ομάδας αποχαιρέτησαν και τους Μπερνάρντο Σίλβα και Τζον Στόουνς που επίσης αποχωρούν από το σύλλογο.

Οι Στόουνς και Σίλβα στο αντίο τους στη Σίτι/ Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Ο Γκουαρντιόλα ήταν συγκινημένος, όπως και όλοι οι οπαδοί της Σίτι, και μάλιστα viral έγινε ένα βίντεο που τραγουδά μαζί με τον κόσμο το «Wonderwall» και το «We are The Champions».

Στη γιορτή που ακολούθησε στην Co-op Live Arena βρέθηκαν 20.000 οπαδοί με τον Νόελ Γκάλαχερ να τραγουδά κρατώντας το Κύπελλο Αγγλίας, που κατέκτησε φέτος η Σίτι.

 

«Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Απλώς μέσα μου ξέρω ότι ήρθε η στιγμή. Τίποτα δεν είναι αιώνιο. Αιώνια θα μείνουν μόνο τα συναισθήματα, οι άνθρωποι, οι αναμνήσεις και η αγάπη που έχω για τη Μάντσεστερ Σίτι», είπε ο Καταλανός που μίλησε για τελευταία φορά στους φίλους της ομάδας.

