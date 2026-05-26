Οι Νικς προκρίθηκαν στον τελικό του NBA μετά από 27 χρόνια και οι οπαδοί της ομάδας ξεσάλωσαν στη Νέα Υόρκη

Τρελάθηκαν οι φίλοι των Νικς και δημιούργησαν απίθανες εικόνες στους δρόμους της Νέας Υόρκης
Οι παίκτες των Νικς με το τρόπαιο της Ανατολής/ Mandatory Credit: David Richard-Imagn Images
Οι Νιου Γιορκ Νικς «σκούπισαν» τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και προκρίθηκαν στον τελικό του NBA για πρώτη φορά μετά το 1999 και αυτό έφερε απίστευτη χαρά στους υποστηρικτές της ομάδας, οι οποίοι ξέφυγαν στη Νέα Υόρκη.

Οι φίλαθλοι των Νικς που δεν ακολούθησαν την αποστολή στο Κλίβελαντ και είδαν τους τελικούς της Ανατολής από τη Νέα Υόρκη ξεσάλωσαν μετά την πρόκριση στον τελικό του NBA και ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης για να γιορτάσουν με πάθος.

Στα social media έχουν κυκλοφορήσει πολλά βίντεο με τρομερούς πανηγυρισμούς από τους φίλους της ομάδας, τα οποία διασκέδασαν άπαντες, καθώς έγιναν viral άμεσα.

Οι οπαδοί της ομάδας της Νέας Υόρκης είναι γνωστοί για τις τρελές αντιδράσεις τους και τα πολλά χρόνια αποτυχιών, έφεραν ένα κύμα πανηγυρισμών. Ένας βγήκε στους δρόμους με τη στολή του spiderman και ένας άλλος ανέβηκε πάνω σε κάγκελα και υποδύθηκε τον σέρφερ πάνω από ανθρώπους.

 

Αρκετοί οπαδοί συνελήφθησαν για τις αντιδράσεις τους, με εκατοντάδες αστυνομικούς να είναι στους δρόμους έτοιμοι να δράσουν.

Το μεγαλοπρεπές Empire State Building φωταγωγήθηκε στα χρώματα των Νικς για να ξεκινήσει τους εορτασμούς των φιλάθλων.

 

Οι Νικς περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στον τελικό του NBA, με τη σειρά ανάμεσα στους Θάντερ και τους Σπερς να είναι στο 2-2.

