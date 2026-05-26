Οι Νικς προκρίθηκαν στον τελικό του NBA μετά από 27 χρόνια και οι οπαδοί της ομάδας ξεσάλωσαν στη Νέα Υόρκη

Οι Νιου Γιορκ Νικς «σκούπισαν» τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και προκρίθηκαν στον τελικό του NBA για πρώτη φορά μετά το 1999 και αυτό έφερε απίστευτη χαρά στους υποστηρικτές της ομάδας, οι οποίοι ξέφυγαν στη Νέα Υόρκη.

Οι φίλαθλοι των Νικς που δεν ακολούθησαν την αποστολή στο Κλίβελαντ και είδαν τους τελικούς της Ανατολής από τη Νέα Υόρκη ξεσάλωσαν μετά την πρόκριση στον τελικό του NBA και ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης για να γιορτάσουν με πάθος.

Στα social media έχουν κυκλοφορήσει πολλά βίντεο με τρομερούς πανηγυρισμούς από τους φίλους της ομάδας, τα οποία διασκέδασαν άπαντες, καθώς έγιναν viral άμεσα.

Knicks fans are absolutely WENT CRAZY Last Night Bro really started crowd surfing on top of a metal fence like it’s WWE pic.twitter.com/o5IRuJXE8H — Raphouse TV (RHTV) (@raphousetv7) May 26, 2026

Οι οπαδοί της ομάδας της Νέας Υόρκης είναι γνωστοί για τις τρελές αντιδράσεις τους και τα πολλά χρόνια αποτυχιών, έφεραν ένα κύμα πανηγυρισμών. Ένας βγήκε στους δρόμους με τη στολή του spiderman και ένας άλλος ανέβηκε πάνω σε κάγκελα και υποδύθηκε τον σέρφερ πάνω από ανθρώπους.

GOTHAM CITY ESTÁ DE FIESTA

Hasta Spider-Man se sumó a los festejos de los Knicks tras la barrida a Cavs y el pasaje a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999.

Fiesta total en Nueva York.

Vía @oscar_diaxx#NewYorkForever #Knicks #NBAFinals #NBAPlayoffs #NuevaYork pic.twitter.com/adsC9du5wL — Cultura Sports (@cultura__sports) May 26, 2026

Αρκετοί οπαδοί συνελήφθησαν για τις αντιδράσεις τους, με εκατοντάδες αστυνομικούς να είναι στους δρόμους έτοιμοι να δράσουν.

Το μεγαλοπρεπές Empire State Building φωταγωγήθηκε στα χρώματα των Νικς για να ξεκινήσει τους εορτασμούς των φιλάθλων.

The Empire State Building immediately changes to Knicks colors after they clinch their first NBA Finals berth since 1999 pic.twitter.com/Sk527hxPdY — Omar Raja (@OmarESPN) May 26, 2026

Οι Νικς περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στον τελικό του NBA, με τη σειρά ανάμεσα στους Θάντερ και τους Σπερς να είναι στο 2-2.