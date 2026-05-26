Συγκινήθηκε η Σάκκαρη για τη μητέρα της: «Είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ»

Η Μαρία Σάκκαρη έκανε κυριαρχική εμφάνιση στον πρώτο γύρο του Roland Garros κερδίζοντας 2-0 τη Λίντα Νόσκοβα και στη συνέντευξη Τύπου συγκινήθηκε όταν αναφέρθηκε στη μητέρα της, Αγγελική Κανελλοπούλου.

Μία δημοσιογράφος από την Ουρουγουάη ανέφερε ότι παρακολουθούσε τη μητέρα της Μαρίας Σάκκαρη όταν εκείνη έπαιζε τένις, με την Ελληνίδα αθλήτρια να ξεσπάει σε λυγμούς από συγκίνηση και να απαντά στην επιρροή που είχε η Αγγελική Κανελλοπούλου στην καριέρα της.

«Είναι πολύ ωραίο να βλέπω ανθρώπους που θυμούνται τη μαμά μου όταν ήταν εκείνη παίκτρια, είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω γιατί γίνομαι συναισθηματική. Αυτή είναι σίγουρα ο λόγος που βρίσκομαι εδώ. Προφανώς, το τένις μας είναι πολύ διαφορετικό. Θυμάστε το τένις της. Πάλευε πολύ, έπαιζε πολλά drop shots.

Είχε καλό forehand για την εποχή. Δεν είχε καλό σερβίς. Δεν ξέρω γιατί συγκινούμαι. Μάλλον επειδή σπάνια μιλάω γι’ αυτήν. Ή σπάνια βλέπω κάποιον που πραγματικά τη γνωρίζει. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν γονιό που σε καταλαβαίνει και σε νιώθει πραγματικά», είπε η Ελληνίδα τενίστρια αρχικά.

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος αντιλήφθηκε το πόσο είχε συγκινηθεί και την ρώτησε αν ήθελε να πάρει τον χρόνο της. Η ίδια αρνήθηκε και συνέχισε να μιλάει με αγάπη για την μητέρα της.

«Δεν κλαίω επειδή είμαι στεναχωρημένη. Όχι, είμαι πολύ χαρούμενη. Απλώς είναι πολύ συγκινητικό, γιατί δεν μιλάω συχνά γι’ αυτήν, ειδικά με κάποιον που πραγματικά τη γνώριζε. Είναι κάτι ωραίο, πολύ ωραίο. Το θέμα είναι ότι ήταν μια καταπληκτική παίκτρια και σταμάτησε όταν ήταν μόλις 25 χρονών. Ερωτεύτηκε τον πατέρα μου και είπε “δεν θα το κάνω άλλο αυτό”.

Νομίζω ότι μου είχε πει παλιότερα πως ένιωθε ότι είχε πέσει σχεδόν έξω από το Top 100 και ότι δεν μπορούσε να επιστρέψει. Γι’ αυτό σταμάτησε. Η καθοδήγησή της ήταν το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό πράγμα για μένα μέχρι και σήμερα. Γιατί ο τρόπος που πίστευε σε μένα, μαζί με τοω πατέρα μου επίσης, αλλά εκείνη είχε τη γνώση, κάτι πραγματικά μοναδικό.

Γιατί εγώ δεν ήμουν το σπουδαία ως junior, όπως όλοι ξέρουν, αλλά εκείνη συνέχισε να πιστεύει σε μένα. Συνέχισε να φέρνει τους καλύτερους προπονητές για μένα. Είναι καταπληκτικό να την έχω στο πλευρό μου. Είναι εδώ, παρεμπιπτόντως».