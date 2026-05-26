Ο Ισορροπιστής έβγαλε τραγούδι για τον Φουρνιέ: «Είναι λιοντάρι αθλητής με τεράστια ψυχή»

Αυτό είναι το δεύτερο τραγούδι που βγάζει ο ράπερ για τον Ολυμπιακό, είχε προηγηθεί αυτό για την κατάκτηση του Conference League
Ο Ολυμπιακός έγινε πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά, μετά τον τελικό του T- Center και ο Ισορροπιστής έβγαλε τραγούδι αφιερωμένο στον Εβάν Φουρνιέ.

Ο Έλληνας ράπερ είχε κυκλοφορήσει τραγούδι και για την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό το 2024, όμως αυτή τη φορά έγινε πιο προσωποκεντρικός και αφιερώθηκε μόνο στον Εβάν Φουρνιέ.

«Είναι λιοντάρι αθλητής με τεράστια ψυχή», είναι ένας από τους στίχους του νέου τραγουδιού, στο ρεφρέν του οποίου ακούγεται ρυθμικά το όνομα του Γάλλου σταρ των Πειραιωτών.

 

Το τραγούδι του Ισορροπιστή κάνει αναφορά στο πάθος του Φουρνιέ, ενώ κάνει και μία σύγκριση της κατάκτησης της Euroleague με αυτή του NBA.

