Σάκκαρη: «Αγχώθηκα πολύ με τον Ολυμπιακό, καλύτερα να παίζεις παρά να βλέπεις έναν αγώνα»

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε το ταξίδι της στο Roland Garros με τεράστια νίκη επί της Λίντα Νόσκοβα και σε συνέντευξη μετά το ματς έκανε αναφορά στον Ολυμπιακό και το άγχος που είχε κατά τη διάρκεια του τελικού της Euroleague.

Ο καύσωνας που πλήττει το Παρίσι αρέσει στη Μαρία Σάκκαρη, η οποία εμφανίστηκε με τη νέα φανέλα της Εθνικής ποδοσφαίρου στις δηλώσεις της μετά τη νίκη της και δεν παρέλειψε να μιλήσει για τον Ολυμπιακό, αλλά και την ψυχολογική υποστήριξη που έχει από την ομάδα και το σύντροφό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

View this post on Instagram A post shared by Eurosport Greece (@eurosportgr)

Οι δηλώσεις της Μαρίας Σάκκαρη

Για την συνέχεια στο Roland Garros: «Δεν μπορώ να πω μεγάλες κουβέντες για τη συνέχεια. Ένας αγώνας τη φορά. Θα απολαύσω τη νίκη και θα κοιτάξω μετά τη νέα μου αντίπαλο».

Για την ζέστη στο Παρίσι: «Όσο πιο πολύ ζέστη τόσο καλύτερα για μένα. Έχουμε συνηθίσει την ζέστη ως Έλληνες. Εμένα μου αρέσει η ζέστη και δεν με επηρεάζει».

Για τον τελικό του Ολυμπιακού στη Eurolegue: «Αγχώθηκα πολύ με τον Ολυμπιακό, καλύτερα να παίζεις παρά να βλέπεις. Είχα πίστη στην ομάδα, αλλά κατά βάθος ήμουνα σίγουρη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την ψυχολογική υποστήριξη που έχει από το τιμ της και τον σύντροφό της: «Έχω δουλέψει τελευταία το ψυχολογικό κομμάτι. Μετά το τελευταίο παιχνίδι είχε άσχημα συναισθήματα. Έκατσα κάτω με τον Τομ (ο προπονητής της), τον Κωνσταντίνο τον σύντροφό μου, και τον φυσιοθεραπευτή μου και κάναμε μια μεγάλη κουβέντα.

Με βοήθησαν πάρα πολύ γιατί είχα ξεχάσει κάποια πράγματα και μου τα θύμισαν».

Για το πόσα χρόνια θα παίζει ακόμα τένις: «Δεν θα παίζω για πάντα τένις. Μπορεί να είναι πολλά αλλά και λίγα τα χρόνια και κάθε τουρνουά θέλω να το απολαμβάνω».