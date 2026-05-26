Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 15-12: Οι Πειραίωτες πήραν το ντέρμπι «αιωνίων» και έκαναν το 1-0 στους τελικούς της Waterpolo League

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-12 στον πρώτο τελικό της Watetpolo League κόντρα στον Παναθηναϊκό και έκανε το 1-0 στη σειρά αγώνων που θα κριθεί στις τρεις νίκες και θα βγάλει τον πρωταθλητή Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ καλά το ματς και έκανε το 0-2, όμως ο Ολυμπιακός μετά το αρχικό σοκ έδειξε την ανωτερότητά του παίρνοντας άμεσα το προβάδισμα (3-2), το οποίο δεν έχασε μέχρι το τέλος του πρώτου τελικού, παρότι οι πράσινοι τρία λεπτά πριν το τέλος έκαναν το 12-11 και του έβαλε πίεση.

Οι Πειραιώτες αντέδρασαν και σε εκείνο το κρίσιμο σημείο και με ένα 2-0 σερί «καθάρισαν» τη νίκη, με το τελικό σκορ του αγώνα να είναι το 15-12 και η σειρά να οδηγείται στην έδρα των πρασίνων (28/05/26, 21:00).

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Κάκαρης με τρία γκολ, ενώ οι Παπαναστασίου, Γενηδουνιάς, Άνγκιαλ και Ζαλάνσκι ακολούθησαν με δύο τέρματα. Για το «τριφύλλι» ξεχώρισε ο Σκουμπάκης που ήταν πρώτος σκόρερ του ματς με 4 γκολ. Καταπληκτικός ήταν και ο Γκιουβέτσης με τρία γκολ.

Οι Πειραιώτες με αυτή τη νίκη επί του Παναθηναϊκού έφτασε τις 61 διαδοχικές στα μεταξύ τους ματς.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 3-3, 4-3, 5-3.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 2, Γκίλλας 1, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης, Γουβής, Ζάλανκι 2, Δήμου 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 3, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 4, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 3, Αλβέρτης, Κουρούβανης 1, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης 2, Μπανίσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.

Το πρόγραμμα των τελικών

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 15-12

Πέμπτη 28/05/26, 21.00: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (2ος τελικός)

Σάββατο 30/05/26, 17.00: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (3ος τελικός)

Δευτέρα 01/06/26, 18.00: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (4ος τελικός αν χρειαστεί)

Τετάρτη 03/06/26, 19.30: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (5ος τελικός αν χρειαστεί)