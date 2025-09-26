ΑΕΚ – Προμηθέας Πάτρας: Για το πρώτο «εισιτήριο» στον τελικό του Super Cup

ΑΕΚ και Προμηθέας Πάτρας έρχονται αντιμέτωποι στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο, για το πρώτο χρονικά “εισιτήριο” στον 6ο τελικό του Super Cup.

Το Super Cup διεξάγεται σε μορφή Final Four με νοκ αουτ ημιτελικούς, μεταξύ των ομάδων που τερμάτισαν στις τέσσερις πρώτες θέσεις της GBL και θα κριθεί για 4η σερί χρονιά στη Ρόδο. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός δήλωσε αδυναμία συμμετοχής λόγω των υποχρεώσεών του στο Τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” που διεξήχθη στην Αυστραλία, με αποτέλεσμα η 5η Καρδίτσα να πάρει τη θέση του. H ΑΕΚ δεν έχει κατακτήσει ποτέ τον συγκεκριμένο τίτλο, ενώ οι Πατρινοί έχουν ένα τρόπαιο, το 2020.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προηγούμενη σεζόν καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση της GBL, ενώ έφτασε και ως το Final-4 του Basketball Champions League, κατακτώντας επίσης την τρίτη θέση. Αγωνιστικά, ο Ρέικουαν Γκρέι αντιμετώπισε ενοχλήσεις στο γόνατο τις προηγούμενες μέρες και είναι αμφίβολος.

Απ’ την άλλη, ο Προμηθέας Πάτρας βρέθηκε για μία ακόμη χρονιά στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, ολοκληρώνοντας το περσινό πρωτάθλημα, στην 4η θέση. Με τον Γιώργο Λιμνιάτη στον πάγκο του, θέλει να επιστρέψει στους τίτλους.

Το πρόγραμμα του Super Cup 2025

Παρασκευή (26.09.2025)

ΑΕΚ – Προμηθέας (17:00 ΕΡΤ2)

Ολυμπιακός – Kαρδίτσα Ιαπωνική (20:30 ΕΡΤ2)

Σάββατο (27.09.2025)

Τελικός (20:00 ΕΡΤ2)