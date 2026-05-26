Ο Ολυμπιακός γιορτάζει για την κατάκτηση της Euroleague: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να γιορτάζει για την κατάκτηση της Euroleague και η ερυθρόλευκη διοίκηση παρέθεσε δείπνο στους παίκτες και το επιτελείο της ομάδας για το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού βρέθηκαν σε γνωστό εστιατόριο της Βούλας μαζί με τις οικογένειές του για να δειπνήσουν όλοι μαζί για να πανηγυρίσουν για ακόμα μία φορά την κατάκτηση της Euroleague.

Αποφάσισαν να μην γιορτάσουν στα μπουζούκια, όπως συνηθίζεται, λόγω του ότι ακολουθούν οι ημιτελικοί και οι τελικοί της GBL και πιθανότατα μετά το τέλος της σεζόν θα συνεχίσουν τους εορτασμούς, οι οποίοι θα γίνουν ακόμα πιο έντονοι αν κατακτήσουν και το ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα επιστρέψουν στα παρκέ την Πέμπτη 28 Μαΐου στον πρώτο ημιτελικό κόντρα στην ΑΕΚ στο ΣΕΦ, μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς.