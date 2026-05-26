Με Ελ Κααμπί και Ουναΐ η αποστολή του Μαρόκου για το Μουντιάλ

Ο προπονητής του Μαρόκου ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας για το Μουντιάλ, που θα πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδα και το Μεξικό, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να είναι στην τελική 26άδα.

Μαζί με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην αποστολή της Εθνικής ομάδας του Μαρόκου θα είναι και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ, όπως και τα μεγάλα αστέρια της ομάδας.

Ο αρχηγός Χακίμι, ο Ντίαθ, ο Άμραμπατ και ο Σαϊμπάρι είναι στην αποστολή, ενώ υπάρχουν και τρεις εφεδρικοί στις κλήσεις σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα.

Η αποστολή του Μαρόκου

Τερματοφύλακες: Γιασίν Μπουνού, Μουνίρ Ελ Καζουί, Αχμέντ Ταγκναούτι

Αμυντικοί: Νουσαΐρ Μαζραουί, Ανάς Σαλάχ-Εντίν, Γιουσέφ Μπελαμαρί, Ναγιέφ Αγκέρντ, Τσαντί Ριάντ, Ίσα Ντιοπ, Ρεντουάν Χαλάλ, Ασράφ Χακίμι, Ζακάρια Ελ Ουαχντί.

Μέσοι: Σαμίρ Ελ Μουραμπέτ, Αγιούμπ Μπουαντί, Νιλ Ελ Αϊναουί, Σοφιάν Άμραμπατ, Αζεντίν Ουναΐ, Μπιλάλ Ελ Κανούς, Ισμαέλ Σαϊμπάρι.

Επιθετικοί: Αμπντεσαμάντ Εζαλζουλί, Τσεμσντίν Ταλμπί, Σουφιάν Ραχίμι, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Μπραχίμ Ντίαθ, Γιασίν Ζεσίμ, Αγιούμπ Αμαϊμουνί Εφεδρικοί: Ελ Μεχντί Αλ Χαράρ, Αμίν Σμπαΐ, Μαρουάν Σαντάν.