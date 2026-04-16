ΑΕΚ – Ράγιο Βαγεκάνο: Το trailer της Ένωσης με ένδοξες στιγμές από το κιτρινόμαυρο παρελθόν και μήνυμα πίστης για πρόκριση

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Ράγιο Βαγιεκάνο στην Allwyn Arena (22:00, ANT1, COSMOTE TV SPORT 2, Newsit.gr) και θα προσπαθήσει να ανατρέψει το εις βάρος της 3-0 από την πρώτη αναμέτρηση των δυο ομάδων και να πάρει επική πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.

Ευρωπαϊκή βραδιά απόψε -λοιπόν- για την ΑΕΚ και, με την “κιτρινόμαυρη” ΠΑΕ να δημιουργεί ένα φανταστικό βίντεο με στιγμές απο το ένδοξο παρελθόν της και τη χρήση AI.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ένωση “παρουσιάζει” την επέμβαση του Νίκου Χρηστίδη σε ένα από τα πέναλτι που “έβγαλε” κόντρα στην QPR, τον πανηγυρισμός του Τόνι Σαβέφσκι, μετά το ιστορικό γκολ που πέτυχε στη νίκη της ΑΕΚ στην έδρα της Ρέιντζερς, την αγκαλιά στον Ντέμη Νικολαΐδη μετά το υπέροχο γκολ που πέτυχε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και ο πανηγυρισμός του Ζούλιο Σέζαρ στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, μετά το τέρμα που πέτυχε κόντρα στη Μίλαν.

Όλες τους, “μεγάλες” στιγμές στην ευρωπαϊκή ιστορία της ΑΕΚ, με το video να ολοκληρώνεται με τη λέξη “believe” (σ.σ. πίστη) γραμμένη σε ένα πανό και τους ποδοσφαιριστές του Νίκολιτς να έρχονται σε πρώτο πλάνο.

Οι παίκτες της ΑΕΚ καλούνται να εφαρμόσουν το μότο “Fight-Believe-Never Give Up” του Νίκολιτς και να πετύχουν κάτι ιστορικό!