Γιάκομπ Νίστρουπ: Στην Αθήνα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού

Έχει υπογράψει συμβόλαιο στους “πράσινους” μέχρι το 2028
Ο Γιάκομπ Νέστρουπ
Ο Γιάκομπ Νέστρουπ σε συνέντευξη Τύπου σε ματς της Κοπεγχάγης/ EPA
Έχοντας ανακοινωθεί από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Γιάκουμπ Νίστρουπ βρίσκεται πλέον στην Αθήνα, ξεκινώντας και επίσημα το σχεδιασμό της νέας ομάδας των “πρασίνων”.

Ο 38χρονος Δανός κόουτς αναμένεται να πραγματοποιήσει αρκετές επαφές και συζητήσεις με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, να δει τις εγκαταστάσεις των “πρασίνων” και να δώσει κατευθύνσεις για πολλά ζητήματα ενόψει της νέας σεζόν.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται και να παρουσιαστεί από τον Παναθηναϊκό. Ο Νίστρουπ θα αναχωρήσει στη συνέχεια για την πατρίδα του και θα επιστρέψει πλέον για μόνιμη εγκατάσταση, στην Ελλάδα, σηκώνοντας… μανίκια, ενόψει της νέας σεζόν.

Θυμίζουμε ότι ο Δανός τεχνικός και το “τριφύλλι” έχουν υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028.

