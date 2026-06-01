Θλίψη στον Παναιτωλικό για Μάριο Οικονόμου: «Άφησε το αποτύπωμα του με το ήθος και την ποιότητα του»

Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο, με την είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου. Δύο χρόνια μετά το τέλος της καριέρας του -μετά και τη θητεία του στον Παναιτωλικό- ο Έλληνας αμυντικός “έφυγε” από τη ζωή, έχοντας εμπλακεί σε τροχαίο με τη μηχανή του στα Ιωάννινα.

Ο Μάριος Οικονόιμου νοσηλευόταν εδώ και εννέα ημέρες σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και το μεσημέρι της Δευτέρας (01.06.2026) άφησε την τελευταία του πνοή. Με ανακοίνωσή τους, η ΠΑΕ Παναιτωλικός και ο Ερασιτέχνης της ομάδας αποχαιρέτησαν τον πρώην ποδοσφαιριστή, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα των “καναρινιών” στο φινάλε της καριέρας του.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναιτωλικός

“Η οικογένεια του Παναιτωλικού εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την αδόκητη απώλεια του Μάριου Οικονόμου. Ενός ποδοσφαιριστή με σπουδαία καριέρα στη χώρα μας και στην Ευρώπη, η οποία ολοκληρώθηκε πριν δύο σεζόν στην ομάδα μας. Ενός νέου ανθρώπου, που άφησε το δικό του αποτύπωμα με το ήθος και την ποιότητά του.

Η προσφορά και η παρουσία του θα παραμείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη όλων όσοι τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του”.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναιτωλικού

“Μάριε, καλό σου ταξίδι…

Ο Παναιτωλικός Γυμναστικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος αποχαιρετά με βαθιά οδύνη τον Μάριο Οικονόμου.

Ένας ποδοσφαιριστής με σπουδαία πορεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη, που τίμησε τα χρώματα του Παναιτωλικού, ένας άνθρωπος με αδαμάντινο χαρακτήρα, τόσο νέος, δυστυχώς δεν είναι πλέον στη ζωή.

Κουράγιο στην οικογένειά του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και τα ειλικρινή συλλυπητήρια εκ μέρους του Ερασιτέχνη Παναιτωλικού.

Καλό ταξίδι, Μάριε”.