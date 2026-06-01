ΠΣΑΠΠ για το θάνατο του Μάριου Οικονόμου: «Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν αυτήν την τραγωδία»

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στον ΠΣΑΠΠ. Ο άλλοτε αμυντικός της ΑΕΚ, Μάριος Οικονόμου άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 33 ετών, μετά το σοβαρό τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί πριν από λίγες ημέρες.

Ο Μάριος Οικονόμου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, προκλήθηκε ισχαιμική εγκεφαλική βλάβη, η οποία αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη, με τον παλαίμαχοι αμυντικό να χάνει τελικά τη μάχη για τη ζωή του. Ο ΠΣΑΠΠ εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, εκφράζοντας τη θλίψη του για τον αδόκητο χαμό του Οικονόμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ:

“Θρηνούμε ξανά, μαζί με ολόκληρο το ποδόσφαιρο, μαζί με όλη τη φίλαθλη Ελλάδα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη PSAPP (@psapp1976)

Θρηνούμε για τον Μάριο, γι’ αυτούς που αφήνει πίσω, για μια ακόμη ζωή που χάνεται στην άσφαλτο.

Θρηνούμε και δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν αυτήν την τραγωδία.

Καλό ταξίδι, Μάριε. Θα σε θυμόμαστε πάντα μαχητή”.