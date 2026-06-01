Μάριος Οικονόμου: Η ποδοσφαιρική του «ιστορία» και το τροχαίο που έκοψε το νήμα της ζωής του

Απέραντη θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες. Λίγα 24ωρα μετά το θάνατο του Παρασκευά Άντζα, το άθλημα στην Ελλάδα πενθεί για το χαμό του Μάριου Οικονόμου.

Ο Μάριος Οικονόμου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών έπειτα από το σοβαρό τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί με μηχανή στα Ιωάννινα, το Σάββατο 23 Μαΐου του 2026. Ο 33χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και τις τελευταίες ημέρες είχε ξεκινήσει η διαδικασία αφύπνισης του. Ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, όμως, ο Έλληνας αμυντικός έχασε τη “μάχη” για τη ζωή του.

Η ποδοσφαιρική εκκίνηση και η Ιταλία

Γεννημένος την 6η ημέρα του Οκτώβριο του 1992, ο Μάριος Οικονόμου αναδείχθηκε από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΣ Γιάννινα και έγινε επαγγελματίας στον “Άγιαξ της Ηπείρου”. Από το 2011 έως το 2013 βρισκόταν στην πρώτη ομάδα των Ηπειρωτών, έχοντας 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, προτού κάνει ένα εντυπωσιακό πέρασμα από την Ιταλία.

Οι εμφανίσεις του τον έβαλαν στο “στόχαστρο” της Κάλιαρι, με την ιταλική ομάδα να τον κάνει δικό της το 2013, δίνοντας 500.000 ευρώ από τον ΠΑΣ Γιάννινα. Μία σεζόν έμεινε μόλις στους Σαρδηνούς και το 2014 βρέθηκε πιο βόρεια και συγκεκριμένα στην Μπολόνια.

Στους “ροσομπλού” πραγματοποίησε τρεις γεμάτες σεζόν, κατακτώντας μάλιστα και την άνοδο στη Serie A το 2015. Με την Μπολόνια είχε 74 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Ακολούθησαν δανεισμοί σε ΣΠΑΛ και Μπάρι, όπου είχε λίγα παιχνίδια.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός κατάφερε σε αυτό το διάστημα να φορέσει και τη φανέλα με το ελληνικό εθνόσημο (στις 24 Μαρτίου του 2016 για πρώτη φορά, με προπονητή τον Μίχαελ Σκίμπε, στην εντός έδρας φιλική αναμέτρηση εναντίον του Μαυροβουνίου, όπου πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Κώστα Μανωλά), πριν επαναπατριστεί και κάνει ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα του.

Στην ΑΕΚ του Champions League

Έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα την προηγούμενη σεζόν, η ΑΕΚ μπήκε στα προκριματικά του Champions League, φτάνοντας μάλιστα μέχρι τους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ θέλησε να ενισχυθεί στο κέντρο της άμυνάς της και ο Μάριος Οικονόμου βρέθηκε από την Ιταλία στο… ΟΑΚΑ, για να κάνει δίδυμο με τον Τσιγκρίνσκι! Το 2018 η Μπολόνια τον δάνεισε στην Ένωση, με την οποία αγωνίστηκε και στη φάση των ομίλων του Champions League. Μάλιστα, είχε μοιράσει και ασίστ στο εντός έδρας παιχνίδι με την Μπενφίκα.

Το 2019 η Ένωση τον έκανε αποκλειστικά δικό της για 700 χιλιάδες ευρώ. Με τα “κιτρινόμαυρα” αγωνίστηκε σε 64 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ “μοίρασε” και τέσσερις ασίστ. Η πτωτική πορεία της ομάδας -όμως- “παρέσυρε” και τον Έλληνα μπακ, ο οποίος το 2020 πήρε μετεγγραφή, βρίσκοντας και πάλι ποδοσφαιρική στέγη στο εξωτερικό.

Κοπεγχάγη, Σαμπντόρια, Παναιτωλικός και ποδοσφαιρικό φινάλε

Ο Μάριος Οικονόμου μετακόμισε στη Δανία για λογαριασμό της Κοπεγχάγης, η οποία δαπάνησε περίπου 1.000.000 ευρώ για να τον αποκτήσει από την ΑΕΚ. Με τους Δανούς αγωνίστηκε σε 20 παιχνίδια και κατέκτησε μάλιστα το πρωτάθλημα το 2022.

Την σεζόν 22/23 αγωνίστηκε για έξι παιχνίδια στην Σαμπντόρια πριν από την επιστροφή στην Ελλάδα, όπου και φόρεσε τη φανέλα του Παναιτωλικού, με τον οποίο είχε 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Σε ηλικία 31 ετών, το καλοκαίρι του 2024, ο Έλληνας αμυντικός “κρέμασε” τα παπούτσια του. “Για εμένα κλείνει ένας πολύ όμορφος κύκλος της ζωής μου κάνοντας αυτό που αγαπώ και ταυτόχρονα ανοίγει ο δρόμος για νέες ιδέες και προκλήσεις” είχε δηλώσει μεταξύ άλλων.

Το τροχαίο στα Ιωάννινα και η 9ήμερη “μάχη”

Ο Μάριος Οικονόμου δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Το Σάββατο 23 Μαΐου του 2026 ενεπλάκη με τη μηχανή του σε ένα τροχαίο στα Ιωάννινα, στη λεωφόρο Μακρυγιάννη, κοντά στο νοσοκομείο Χατζηκώστα. Μια πλαγιομετωπική σύγκρουση με με επιβατικό αυτοκίνητο που αποδείχθηκε μοιραία.

Κάτοικοι της περιοχής που σημειώθηκε το τροχαίο έκαναν λόγο για έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο δρόμο, όπου, έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν σοβαρά τροχαία περιστατικά. Ο Οικονόμου νοσηλεύθηκε για εννέα ημέρες σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Από την πρώτη στιγμή η Διεύθυνση Τροχαίας Ιωαννίνων αναζητούσε μάρτυρες για τις λεπτομέρειες της σύγκρουσης που οδήγησε τον Μάριο Οικονόμου στον θάνατο, καθώς δεν εντοπίστηκε υλικό από κάμερες. Ο μοναδικός που μπορούσε να παρέχει πληροφορίες, ήταν ο 63χρονος εμπλεκόμενος οδηγός του ΙΧ.

Μετά τις πρώτες ημέρες της νοσηλείας του, ο Μάριος Οικονόμου υποβλήθηκε σε μια πρώτη σειρά εξειδικευμένων κλινικών ελέγχων, ώστε να αποτιμηθεί η εγκεφαλική του λειτουργία. Τα αποτελέσματα δεν άφηναν ενθαρρυντικά σημάδια ανταπόκρισης, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα ενημέρωσης.

Το ιατρικό πρωτόκολλο, όπως ανέφεραν τα ίδια δημοσιεύματα, προέβλεπε την επανάληψη των συγκεκριμένων τεστ την Κυριακή 31 Μαΐου, προκειμένου οι γιατροί να έχουν την τελική εικόνα για το αν η κατάστασή του χαρακτηρίζεται μη αναστρέψιμη.

Τελικά, σήμερα, Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026, ο Μάριος Οικονόμου, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 33 ετών βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του και τους οικείους του αλλά και τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

“Ο Μάριος Οικονόμου, ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας. Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας αγώνα. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη” ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννινα.

Στο πένθος για τον Έλληνα παλαίμαχο αμυντικό συμμετείχαν ΕΠΟ, Super League, Παναιτωλικός και φυσικά η οικογένεια της ΑΕΚ, ακόμα και η Νάπολι (λόγω της παρουσίας του Έλληνα αμυντικού στη Serie A).

Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Marios Oikonomou, difensore con una lunga carriera nel calcio italiano. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 1, 2026

Θλίψη και ένα μεγάλο “γιατί” για το θάνατο του Μάριου Οικονόμου.