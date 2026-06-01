Παναθηναϊκός: Ατομικό για Σλούκα και Ρογκαβόπουλο πριν τον πρώτο τελικό της GBL με τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του game 1 με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (03.06.2026, 21:00, Newsit.gr) για τους τελικούς της GBL, πραγματοποιώντας το μεσημέρι της Δευτέρας (01.06.2026) προπόνηση στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός θα πάει για το break στην έδρα του Ολυμπιακού, με τον Εργκίν Αταμάν να έχει -όπως όλα δείχνουν- διαθέσιμους τους Κένεθ Φαρίντ και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Ο Τούρκος κόουτς είδε τον Αμερικανό σέντερ και τον Έλληνα γκαρντ να προπονούνται κανονικά μετά και τους τραυματισμούς που τους ταλαιπώρησαν.

Αντίθετα αναμονή θα επικρατεί για την κατάσταση του Κώστα Σλούκα, αλλά και του Νίκου Ρογκαβόπουλου, καθώς αμφότεροι, ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα προπόνησης.

Θυμίζουμε ότι ο αρχηγός του Παναθηναϊκού είχε αγωνιστεί μετά τον τραυματισμό του, στον Game 1 των ημιτελικών με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο προφυλάχθηκε στο Game 2. Την ίδια στιγμή, ο Έλληνας φόργουορντ, ταλαιπωρείται από πελματιαία απονευρωσίτιδα στο αριστερό πόδι, για αυτόν τον λόγο και βρέθηκε σε ατομική γυμναστική.