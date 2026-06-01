Μάριος Οικονόμου: Στο πένθος η οικογένεια της ΑΕΚ για το θάνατο του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή

Συγκλονισμένη είναι η οικογένεια της ΑΕΚ, με την είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου. Σε ηλικία 33 ετών, ο παλαίμαχος αμυντικός της Ένωσης έφυγε από τη ζωή, ‘εχοντας χάσει τη “μάχη” που έδινε τις τελευταίες εννέα ημέρες, μετά από τροχαίο που είχε στα Ιωάννινα.

Οι ΠΑΕ ΑΕΚ και ο Μάριος Ηλιόπουλος, αλλά και η “κιτρινόμαυρη” ΚΑΕ και η Ερασιτεχνική ττης Ένωσης, εξέδωσαν ανακοινώσεις, εκφράζοντας τη θλίψη και την οδύνη τους για τον χαμό του Μάριου Οικονόμου.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Με λύπη καρδιάς και ψυχής, προ ολίγου μάθαμε για το θλιβερό γεγονός ότι ο Οικονόμου Μάριος έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Δύσκολες στιγμές που τα λόγια δεν αναδεικνύουν για την ΑΕΚ, αλλά πολύ περισσότερο για την οικογένειά του, την έκταση που έχει η απώλεια του.

Η πορεία του στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό και οι “μάχες” που έδωσε μιλούν από μόνες τους, καθώς και το μοναδικό ήθος που επέδειξε ο νέος σε ηλικία αυτός αθλητής, που έχασε τη ζωή του «33 ετών» και μάλιστα ανήμερα του Αγίου Πνεύματος.

Ευχόμαστε κουράγιο και ψυχικές δυνάμεις στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Θα τον θυμούνται όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ…

Όσον αφορά τη σημειολογική γιορτή σήμερα και ώρα 21.00 ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, που έχει οργανωθεί σε στενό κύκλο στο γήπεδό μας την «Αγιά Σοφιά», σε ένδειξη τιμής για τη νεολαία μας και τη νέα σελίδα που άνοιξε για το ποδόσφαιρο και όλο τον Ελληνικό αθλητισμό, αναβάλλεται για τις επόμενες ημέρες, οπότε θα βγει και η σχετική ανακοίνωση.

Τιμώντας αυτή την σπουδαία μέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος, μέλη της Διοίκησης και Σύμβολα της Ομάδας Μας, θα πάμε στην «Αγιά Σοφιά» και θα ανάψουμε τη Φλόγα…

Μάριος Ηλιόπουλος

ΠΑΕ ΑΕΚ»

“Τραγωδία…

Η ψυχή του ας βρει γαλήνη στο φως.

Καλό Ταξίδι, Μάριε” αναφέρει η μπασκετική ΑΕΚ.

Τα συλλυπητήριά της για την απώλεια του Μάριου Οικονόμου εξέφρασε η Ερασιτεχνική ΑΕΚ. Σε ανάρτησή της αναφέρει “Δεν υπάρχουν λόγια”, με μία φωτογραφία του, με τη φανέλα της ποδοσφαιρικής ομάδας.