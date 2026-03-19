ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο στα προημιτελικά του Conference League: Οι ημερομηνίες των αγώνων

Η Ράγιο Βαγιεκάνο θα είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ στα προημιτελικά του Conference League.

Η ισπανική ομάδα ξεπέρασε το εμπόδιο της Σαμσουνσπόρ με συνολικό σκορ 3-2, αν και καρδιοχτύπησε, καθώς ηττήθηκε στον δεύτερο αγώνα στην έδρα της με 1-0. Πήρε την πρόκριση, βέβαια, αφού είχε επικρατήσει με 3-1 στην Τουρκία.

Ο πρώτος αγώνας των προημιτελικών είναι προγραμματισμένος για τις 9 Απριλίου (Μεγάλη Πέμπτη), ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον αντίπαλό της στην Allwyn Arena στις 16 Απριλίου.

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Σαχτάρ – Άλκμααρ (1)

Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα (2)

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ (3)

Μάιντς – Στρασβούργο (4)

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Νικητής ζευγαριού (1) – Νικητής ζευγαριού (2)

Νικητής ζευγαριού (3) – Νικητής ζευγαριού (4)

Ο τελικός

27 Μαΐου στο γήπεδο της Λειψίας, Red Bull Arena