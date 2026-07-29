ΑΕΚ – Σάμσουνσπορ 1-2: Φιλική ήττα με ανατροπή για την Ένωση

Η ΑΕΚ γνώρισε τη φιλική ήττα με 2-1 από τη Σάμσουνσπορ στην Ολλανδία, με την τουρκική ομάδα να φθάνει στο θετικό αποτέλεσμα με ανατροπή στο φινάλε του αγώνα και τον Μάρκο Νίκολιτς να βγάζει χρήσιμα συμπεράσματα για τη δική του ομάδα.

Με δυνατό ξεκίνημα στο ματς, η ΑΕΚ κατάφερε να προηγηθεί στο φιλικό παιχνίδι με τη Σάμσουνσπορ, αφού Ζίνι και Ελίασον δημιούργησαν “ρωγμές” στην άμυνα των αντιπάλων τους και ο Σουηδός άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό.

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Από ωραία ενέργεια του Γκατσίνοβιτς και συνδυασμό των δύο επιθετικών της, η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με τον Ελίασον να πλασάρει ουσιαστικά σε κενή εστία. Η Ένωση κράτησε την Σάμσουνσπορ μακριά από τα καρέ της και δεν της επέτρεψε να δημιουργήσει φάσεις για γκολ, αλλά οι Τούρκοι σκόραραν στην πρώτη καλή τους ευκαιρία.

Στο 44ο λεπτό του αγώνα, ο Ελαγίς υποδέχθηκε μία δύσκολη μπάλα στην περιοχή της ΑΕΚ και σκόραρε με εντυπωσιακό τελείωμα, περνώντας την μπάλα πάνω από τον Μπρινιόλι.

Στο δεύτερο ημίχρονο και οι δύο ομάδες έψαξαν ένα δεύτερο γκολ, με την Ένωση να “απειλεί” κυρίως με τον Κοϊτά, αλλά να δέχεται τελικά το γκολ στο 80′, μετά από έναν κακό υπολογισμό της φάσης από τον Πενράις.

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Ο Ζαρζού πρόλαβε τον Μπρινιόλι και πέτυχε εύκολα το 2-1 για τη Σάμσουνσπορ, χαρίζοντας στην ομάδα του τη νίκη, στο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας στην Ολλανδία. Η ΑΕΚ από την πλευρά της, κρατάει τις δοκιμές των παικτών και το ανεπίσημο ντεμπούτο του Μάγερ, αλλά ανησυχεί για τους τραυματισμούς των Ζίνι και Πενράις.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα (65′ Μπρινιόλι), Χριστακόπουλος, Βίντα, Γκεοργκίεφ, Πενράις (86′ λ.τρ. Τσαραμανίδης), Μάνταλος, Σαχαμπό, Ελίασον (65′ Κάιρινεν), Κουτέσα (65′ Μάγερ), Γκατσίνοβιτς (85′ Αργυρίου), Ζίνι (46′ Κοϊτά).