Η Ρόμα δίνει 15 εκατομμύρια ευρώ για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης αναμένεται να αποχωρήσει από τη Βόλφσμπουργκ και η Ρόμα “παλεύει” και κλείσει τη μετεγγραφή, προσφέροντας πλέον 15 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του.

Μετά τον υποβιβασμό της Βόλφσμπουργκ από την Bundesliga, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης βρέθηκε στην “πόρτα” της εξόδου από τους “λύκους”, οι οποίοι δεν σκοπεύουν όμως να τον… ξεπουλήσουν και η Ρόμα δίνει “μάχη” για τη μετεγγραφή.

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Σύμφωνα με ιταλικά ρεπορτάζ λοιπόν, η ομάδα της Ρώμης έφθασε να προσφέρει 15 εκατομμύρια ευρώ για τον διεθνή αμυντικό και ελπίζει ότι θα καταφέρει να κάμψει τις αντιστάσεις των Γερμανών.

Οι “τζιαλορόσι” έχουν ήδη συμφωνήσει με τον ίδιο τον Κουλιεράκη για συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031 και αν τα βρουν με τη Βόλφσμπουργκ θα “τρέξουν” τη μετεγγραφή του Έλληνα στόπερ.