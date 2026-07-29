Παναθηναϊκός – Πάκσι: Η αποστολή του «τριφυλλιού» για τη ρεβάνς του ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό (30/07/26, 21:30, Live από το Newsit.gr) παιχνίδι με την Πάκσι στη ρεβάνς των προκριματικών του Conference League και ο Γιάκομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή του “τριφυλλιού”.

Μετά τη νίκη με 2-1 στο πρώτο ματς, ο Παναθηναϊκός είναι φαβορί για την πρόκριση στο ΟΑΚΑ και ο Γιάκομπ Νίστρουπ δεν αντιμετωπίζει νέα προβλήματα τραυματισμών, με τις επιλογές του για την αποστολή να μην περιλαμβάνουν εκπλήξεις.

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Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Με απογευματινή προπόνηση στο ΟΑΚΑ ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της ρεβάνς με την Πάκσι, στο πλαίσιο της δεύτερης αναμέτρησης των δύο ομάδων για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.

Το πρόγραμμα είχε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τακτική.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε τη λίστα της αποστολής. Σε αυτή συμπεριλήφθηκαν οι Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ».