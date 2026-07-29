Στέφαν Ορτέγκα για Ολυμπιακό: «Να ηγηθώ της ομάδας ακόμα και στις δύσκολες στιγμές»

Ο Στέφαν Ορτέγκα είναι κι επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού και στην παρουσίασή του από τους “Πειραιώτες “ερυθρόλευκους έδειξε τον ενθουσιασμό του για τη μετεγγραφή του στην ομάδα του Πειραιά.

Σε video που δημοσιεύθηκε από το κανάλι του Ολυμπιακού στο youtube, ο Στέφαν Ορτέγκα δήλωσε μάλιστα έτοιμος να ηγηθεί της νέας του ομάδας, με βάση και την εμπειρία του από το κορυφαίο επίπεδο, με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι.

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Οι δηλώσεις του Ορτέγκα

«Πάρα πολλοί άνθρωποι, φίλαθλοι του Ολυμπιακού, από χθες στο αεροδρόμιο, όλοι μου έλεγαν «πάμε για τον Ολυμπιακό»! Μπορούσες να νιώσεις και να δεις αμέσως πόσο μεγάλος είναι αυτός ο σύλλογος, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη. Έλαβα πάρα πολλά μηνύματα από Έλληνες από τη Γερμανία που είναι μαζί μου τώρα γιατί ήρθα στη σωστή ομάδα εδώ. Οπότε, ναι, είμαι ενθουσιασμένος γιατί ο Ολυμπιακός είναι μεγάλος σύλλογος που παίζει σε μεγάλες διοργανώσεις κάθε χρόνο.

Ο σύλλογος έχει μεγάλες φιλοδοξίες και παίζει για τίτλους. Έχει μεγάλη ιστορία, καλούς φιλάθλους, καλό γήπεδο. Ανυπομονώ για αυτή την ατμόσφαιρα και υποθέτω ότι εδώ είναι μια όμορφη πόλη για να ζεις. Συνεπώς, όλα ταίριαζαν πολύ αυτή την στιγμή.

Είμαι τερματοφύλακας που βρίσκεται ακόμα σε καλό επίπεδο. Έχω εμπειρία, δεν είμαι νέος, όμως έχω πολλή εμπειρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Νομίζω πως θα μπορέσω να ηγηθώ της ομάδας ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Να είμαι εκεί και να δείξω σε όλους γύρω μου ότι μπορώ ακόμα να παίξω καλά. Το πιο δυνατό μου σημείο είναι η ανάπτυξη του παιχνιδιού, οι κοντινές αποκρούσεις είναι αρκετά καλές, όπως και τα τετ-α-τετ. Θεωρώ ότι είμαι ένας καλός μοντέρνος τερματοφύλακας με συνολικά προσόντα.

Οι προσωπικοί μου στόχοι είναι οι μεγάλοι στόχοι που έχει ο σύλλογος. Πρώτα από όλα να προκριθούμε στην επόμενη φάση του Champions League, φυσικά να κερδίσουμε το Κύπελλο, το πρωτάθλημα και να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο όσο πιο επιτυχημένα γίνεται».