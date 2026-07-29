Ο ιδιοκτήτης της Ζαλγκίρις σχολίασε την πίεση από τον Παναθηναϊκό για τον Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος: «Αντέχουμε ακόμα»

Ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται να προσπαθεί να αποκτήσει τον Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος από τη Ζαλγκίρις και ο πρόεδρος των Λιθουανών, Τόμας Οκμάνας, σχολίασε με δεικτικό τρόπο το γεγονός.

Ένα ιταλικό δημοσίευμα έκανε λόγο για… πίεση από την πλευρά του Παναθηναϊκού προς τη Ζαλγκίρις για τον Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος και ο ιδιοκτήτης της λιθουανικής ομάδας το σχολίασε στο Facebook.

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“Πώς θα αντιδράσει η Ζαλγκίρις στην τεράστια πίεση από την Αθήνα;” , ανέφερε το δημοσίευμα, με τον Οκμάνας να απαντάει με το εξής: “Η Ζάλγκιρις αντέχει ακόμα”.

Ο Αμερικανός γκαρντ είναι πάντως, μόνο μία από τις περιπτώσεις πλέι μέικερ που έχει συνδεθεί με τους “πράσινους”, αφού από την Ευρώπη “παίζει” και το όνομα του Σιλβέν Φρανσίσκο.