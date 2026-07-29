ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου: Με Ελουστόντο και Σανταμαρία η αποστολή του «δικεφάλου του Βορρά»

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του (30/07/26, 20:45, Live από το Newsit.gr) το δεύτερο παιχνίδι με την Ντινάμο Κιέβου στην Τούμπα, για τη ρεβάνς του 3-2 στην Πολωνία, στα προκριματικά του Europa League και ο Αλέσιο Λίσι ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας του.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ έχει διαθέσιμους τους Ελουστόντο, Χατζιδιάκο και Σανταμαρία, που αντιμετώπισαν κάποια μικροπροβλήματα μετά το πρώτο παιχνίδι με την Ντινάμο Κιέβου, αλλά δεν υπολογίζει πια στον Τάχα, που υπέστη εξάρθρωση ώμου στο πρώτο ματς του Europa League.

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Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου, με μία προπόνηση στο γήπεδο της Τούμπας το απόγευμα της Τετάρτης (29.07).

Η τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν τον αγώνα με τους Ουκρανούς ξεκίνησε με προθέρμανση, ενώ στη συνέχεια δόθηκε έμφαση στην τακτική, τα τελειώματα και τις στατικές φάσεις, με το τεχνικό επιτελείο να δίνει τις τελευταίες οδηγίες ενόψει της αυριανής αναμέτρησης.

Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Σουαλιχό Μεϊτέ και Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισαν με θεραπεία, ενώ ο Σόλα Σορετίρε συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης.

Αναλυτικά οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Αλέσιο Λίσι: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Λύρατζης, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γκόμεζ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Τάισον, Μπέρδος, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Μύθου, Γερεμέγεφ.