Νίκολιτς μετά το ΑΕΚ – Σάμσουνσπορ: «Περιμένω έναν ακόμη παίκτη για το κέντρο»

Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 2-1 από τη Σάμσουνσπορ σε φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία, με τον Μάρκο Νίκολιτς να στέκεται στην καλή απόδοση κάποιων παικτών του, αλλά να μην είναι ικανοποιημένος από τη συνολική εικόνα της ομάδας του.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης με τη Σάμσουνσπορ, ο Μάρκο Νίκολιτς ρωτήθηκε και για τα μετεγγραφικά της ΑΕΚ και επισήμανε ότι περιμένει μία ακόμη κίνηση για παίκτη που θα αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή.

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Η Ένωση απέκτησε πρόσφατα τον Μάγερ και μάλιστα ο Κροάτης έκανε ντεμπούτο στο φιλικό με την τουρκική ομάδα, αλλά η ΑΕΚ έχασε και τον Πινέδα, με αποτέλεσμα να χρειάζεται μία ακόμη μετεγγραφή.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

Για το τι περιμένει ακόμα: “Περιμένω και άλλες κινήσεις, το έχω πει πολλές φορές, δεν αλλάζει κάτι. Περιμένω τουλάχιστον ακόμα έναν παίκτη στο κέντρο”.

Για το παιχνίδι: “Ήταν ένα πάρα πολύ χρήσιμο παιχνίδι, χρησιμοποίησα μία ενναλακτική ενδεκάδα, αλλά τα φιλικά είναι για αυτόν τον λόγο. Είδα κάποια καλά στοιχεία, είδα και καλές στιγμές από ποδοσφαιριστές που μου έδειξαν ότι μπορώ να υπολογίζω πάνω τους. Ο Βίντα, ο Γκατσίνοβιτς, ο Μάνταλος ήταν πάρα πολύ καλοί.

Ο Ελίασον έδειξε ότι είναι σε καλό επίπεδο. Είδαμε αρκετούς νέους παίκτες, κάποιοι τα πήγαν καλά, κάποιοι όχι και τόσο, όμως είμαι ευχαριστημένος, είδα αυτά που ήθελα και έβγαλα χρήσιμα συμπεράσματα.”