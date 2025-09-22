ΑΕΚ: Τα παλιά καθίσματα της «SUNEL Arena» τοποθετήθηκαν σε γήπεδα στην Αμφιλοχία

Η έδρα της μπασκετικής ΑEK έχει αλλάξει εικόνα και τα καθίσματα που υπήρχαν πριν στην “SUNEL Arena” έγιναν δωρεά και… έπιασαν τόπο σε γήπεδα στην Αμφιλοχία.

Τα καθίσματα του “σπιτιού” της μπασκετικής ΑΕΚ στα Άνω Λιόσια παραδόθηκαν στο Δήμο Αμφιλοχίας και τοποθετήθηκαν στο Κλειστό Γυμναστήριο και στο (Ανοικτό) Δημοτικό Στάδιο της πόλης, όπως ανακοίνωσε σήμερα (22.09.2025) ο Δήμος.

“Η εξέλιξη αυτή μας χαροποιεί, και μας γιγαντώνει την πεποίθηση, ότι η προσφορά προς τη νεολαία, αλλά και την κοινωνία γενικότερα, συνιστά αδιαμφισβήτητη παρακαταθήκη και βασική προτεραιότητα των δραστηριοτήτων μας. Η βελτίωση της εμπειρίας των αθλουμένων και των φιλάθλων σε γήπεδα δήμων, αλλά και σε λοιπούς χώρους ανά την επικράτεια και η ενίσχυση της αθλητικής κουλτούρας, αποτελεί για εμάς μείζονα επιλογή.

Με αίσθημα ευθύνης δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να στεκόμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες», αναφέρει το μήνυμα της ΚΑΕ ΑΕΚ.

“Τα καθίσματα τα οποία είναι σε άριστη κατάσταση και ο απαραίτητος εξοπλισμός παραχωρήθηκαν από τη διοίκηση της ΑΕΚ BC κατόπιν αιτήματος του Δήμου Αμφιλοχίας στο πλαίσιο της ανακαίνισης της SUNEL Arena, για τη βελτίωση των αθλητικών υποδομών του Δήμου μας. Τονίζεται ότι σε εξέλιξη είναι οι εργασίες συντήρησης της στέγης και ότι το Δημοτικό Γυμναστήριο Αμφιλοχίας έχει ενταχθεί στα έργα Α’ Προτεραιότητας της ΟΧΕ Ακτίου Βόνιτσας – Αμφιλοχίας, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται η ολική ανακαίνιση του.

Ευχαριστούμε θερμά την ΑΕΚ για την πολύτιμη δωρεά και τον συμπολίτη μας κο Γιώργο Νικολάου, Διευθυντή Επικοινωνίας και M.M.E. της ΑΕΚ BC και Γενικό Διευθυντή της ΑΕΚ ΒC ACADEMY, για την υποστήριξη και τη συνεισφορά του” ανέφερε -μεταξύ άλλων- σε ανάρτησή του ο Δήμος Αμφιλοχίας.