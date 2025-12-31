ΑΕΚ: Το video από το φιλικό με την Κ19 την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Η ΑΕΚ έκλεισε το 2025 με μία γιορτή στα Σπάτα και ένα φιλικό παιχνίδι με την ομάδα κάτω των 19 ετών της Ένωσης, μπροστά σε μέλη του AEK Kids Club μαζί με τους γονείς τους.

Με τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ να αγωνίζεται για πρώτη φορά με τη φανέλα της, η ΑΕΚ νίκησε με 5-0 την ομάδα Κ19 του συλλόγου και οι παίκτες μοίρασαν… χαμόγελα στους μικρούς φίλους της Ένωσης, με το AEK TV να παρουσιάζει και το σχετικό video.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΑΕΚ

Μία πολύ ξεχωριστή παραμονή Πρωτοχρονιάς πέρασαν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, παρέα με τους μικρούς και τους μεγάλους φίλους της ομάδας. Η τελευταία προπόνηση του 2025 περιλάμβανε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα μεταξύ της πρώτης ομάδας και της Κ19 και τον αγώνα αυτό παρακολούθησαν τα μέλη του AEK Kids Club μαζί με τους γονείς τους.

Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να πάρουν δώρα από τον κίτρινο Άγιο Βασίλη, να παίξουν στον Τροχό της ΑΕΚ και, κυρίως, να συναντήσουν τον διοικητικό ηγέτη της ΠΑΕ κ. Μάριο Ηλιόπουλο, το τεχνικό τιμ και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας και να τους πουν τα κάλαντα!

Ήταν ένα πρόωρο ρεβεγιόν, μια γιορτινή συγκέντρωση της ενωσίτικης οικογένειας λίγο πριν έρθει το 2026. Σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά και σας αφήνουμε να απολαύσετε το video του AEK TV!