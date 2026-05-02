ΑΕΛ Novibet για τη διαιτησία στο ματς με τον Πανσερραϊκό: «Η ξεφτίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου με τον Λανουά παρόντα»

Η ΑΕΛ Novibet εξέδωσε ανακοίνωση μετά την ισοπαλία (1-1) στην έδρα του Πανσερραϊκού, διαμαρτυρόμενη για την διαιτησία του Φωτιά, τονίζοντας ότι η ομάδα τους πληρώνει κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας.

«Η ξεφτίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου με τον Γάλλο Λανουά παρόντα», έγραψε η ΑΕΛ Novibet στην ανακοίνωσή της μετά το πέναλτι που έδωσε ο Φωτιάς, το οποίο έφερε την ισοφάριση του Πανσερραϊκού. Οι άνθρωποι των Θεσσαλών εξέφρασαν τα παράπονά τους και μετά τη λήξη του αγώνα με έντονες διαμαρτυρίες.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet

«Πουλικίδης 2023, Φωτιάς 2026.

Η ξεφτίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου με το Γάλλο Λανουά παρόντα. Ουδείς αισχύνεται; Είναι προφανές ότι πληρώνουμε οικτρά κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διαρκείας του πρωταθλήματος, με όρους ποδοσφαιρικής παράγκας στη super league.

Συγχαρητήρια!

Αποστολή εξετελέσθη»